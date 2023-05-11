泰学者预测为泰党成大选赢家 议席数量难断定

（曼谷综合讯）泰国政治学者和为泰党都认为，为泰党将成为本届大选的赢家，只是目前仍无法断言为泰党能赢得保守目标200席，抑或压倒性胜利所需的310席。

接受《曼谷邮报》采访的泰国政治学者都估计，为泰党能赢得200至220个下议院席位。其中，160至180席是北部和东北部的选区议席，20至40席是政党议席。

泰国东方大学政治学系讲师奥兰（Olarn Thinbangtieo）认为，为泰党可能无法达到夺下至少250席的目标，因为它后劲不足。

至于前进党，学者普遍预测它将是继为泰党之后，赢得第二多议席的政党，估计能拿下60至100席。

奥兰认为，前进党受年轻选民欢迎，新的投票制度可能有助前进党赢得“许多政党议席”。

泰国下议院有500个议席，其中400个是选区议席，100个是政党议席。与2019年大选不同的是，选民在这次大选可投两票，一票投选候选人，一票投选政党。这个投票制度对高支持率的政党有利。

推动大麻无罪化的泰自豪党有望赢得30至70个席位，老牌的民主党有望赢得30至50席。

军人政党方面，看守首相巴育领导的泰国人团结建国党可夺下25至38席，公民力量党可能赢得20至50个议席。

为泰党党内在做两手准备——横扫310席或赢得200席。赢得310席，意味着为泰党组织联合政府和提名属意首相人选的难度大大降低；赢得200席，则为泰党可能需要更多时间与不同政党谈判组织联合政府。

奥兰认为，为泰党、前进党、泰国自由党首、泰国发展党、民族党和泰建泰党等反对党可能联手组织政府。“这还得看它们能否凑足375个议席。若能达到这个数量，为泰党的其中一名首相候选人，佩通坦或社德他将成为新任首相。”

泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）提出另一可能性，即为泰党、公民力量党和泰自豪党联手，推举为泰党的社德他担任首相。为泰党也可能携手公民力量党、泰自豪党和泰国发展党组织联合政府，让公民力量党的巴维出任首相。

泰国国立发展管理学院的政治和发展战略项目主任批猜（Phichai Ratnatilaka Na Bhuket）认为，为泰党可能选择与前进党联手，以免日后联合执政时出现摩擦，所以可能改与保守派政党合作，争取上议院的支持。

为泰党谈判筹组政府的过程可能杀出程咬金，巴育领导的泰建国党可能联合其他小党组织少数派政府，因为巴育只要获得下议院125席支持，便可筹组少数派政府，加上上议院250席，就能顺利出任首相。不过，少数派政府日后随时面对不信任动议，泰国民众也可能因为不满巴育再次掌权而上街抗议，泰国社会未来几年可能动荡不安。