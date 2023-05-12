泰军方：大选后即使政局动荡也不会政变

（曼谷综合电）泰国大选即将登场，泰国皇家陆军总司令那龙班承诺，即使大选后出现政治动荡，泰国也不会回到军事统治。

那龙班星期四（5月11日）保证，军方在他的领导下不会发动政变，无论选举结果如何，军方都将保持中立。不过，那龙班将在9月30日卸任。

那龙班接受泰国媒体访问，被问及选举后会否发生另一场政变时说，记者不应该提这样的问题，因为这可能挑起冲突。

他说：“不应该使用这个词。这是不恰当的。我希望记者们把它从你们的字典里删除。”

当记者追问他军方会否也从字典中删除“政变”一词，他说：“当然，它被删除了。”

记者进一步追问他能否确认在他担任陆军总司令期间，军人不会发动政变，他说：“我无法确定国家会否和平，和平只能通过大家共同努力来实现。但我可以向你保证，过去发生的事情（政变），现在重演的机会是零。”

泰国民调结果和政治观察员预测，民主派有望在星期天（5月14日）的大选中胜出。那龙班的谈话有助于缓和人们对于民主派胜选后军方可能再度干政的担忧。

对于民主派主张废除强制兵役的政策，那龙班说：“如果他们当政，他们有权执行他们的政策，但军方也有权解释为什么强制兵役是必要的。”

他也说：“每个人都有权赞同或反对（强制兵役）。我们可以有不同的意见，那是正常的。”

那龙班也鼓励军人行使公民权利，在大选中投票。

泰国1932年改为君主立宪制以来，前后经历了13次军事政变，最近的一次是时任陆军总司令巴育在2014年发动政变推翻时任首相英叻。

美国政治风险咨询公司欧亚集团东南亚业务主管蒙福德说：“我们永远不能排除泰国发生政变的可能性，但除非出现极端情况，否则短期内应该不会再发生政变。”

另一方面，巴育星期四在南部洛坤府为泰国人团结建国党拉票时说，如果该党无法在大选赢得足够议席组织政府，他将退出政坛。

看守首相巴育5月7日在普吉岛参加竞选活动。巴育2014年发动政变推翻时任首相英叻，便出任首相至今。（路透社）

巴育说：“我们必须赢得尽可能多的下议院席位，这样我们才能组建一个强大而稳固的政府。如果我们只赢得少数选区议席，我就打道回府，好生休息。”

这次大选，巴育并未登记为候选人，但泰建国党已决定提名他为首相候选人。

泰国宪法规定，非议员也可以出任首相，首相任期不能超过八年。泰国宪法法院2022年裁定，虽然巴育在2014年军事政变后掌权，但他的第一个首相任期应从2017年4月6日现行宪法开始实行算起。这意味着如果巴育连任首相，只能任职至2025年。

泰建国党的民意支持率一直远远落后为泰党和前进党，巴育支持率也落后前进党党魁披塔和为泰党首相人选佩通坦。泰建国党能否赢得足够议席，让巴育再次组织政府和连任首相，是一个很大的问号。