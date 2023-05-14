泰国大选今投票 民调看好两反对党

（曼谷综合电）泰国今天举行大选投票，主要反对党为泰党和前进党气势如虹，双方若联手很可能终结亲军方势力九年政权，不过有上议院支持的亲军方政党势必不会轻易让步，因此选后的政治谈判将是左右泰国未来政局的关键。

自3月下议院宣布解散后，为泰党在多个民调中一直保持领先优势，前进党近一个月来也迎头赶上。本月的最新民调显示，为泰党和前进党的民意支持率都超过35％，远高于看守首相巴育的泰国人团结建国党（12.84%）和看守副首相巴维领导的公民力量党（1.28%）。

单从民调来看，反对党似乎稳操胜券，不过在上一届大选中，为泰党同样赢得最多下议院席位，却因其他政党联手，最终没能拿下执政权。因此，虽然为泰党可能成为大赢家，但能否取得最后胜利还难说。

本届泰国大选有合格选民超过5200万，其中约330万是18岁至22岁的首投族。有分析认为，首投族的选票可能影响重大，他们尤其期待结束由军人或保守党派主导了近10年的时代。

为了争取最多的支持票，多个政党在投票日前夕的星期六（5月13日）还在首都曼谷做最后冲刺。

为泰党的首相候选人佩通坦（右二）和社德他（右一）星期六乘坐开篷车穿梭曼谷街头，沿途向民众挥手致意。（法新社）

代表为泰党的首相候选人佩通坦和社德他乘坐开篷车穿梭曼谷街头，从民主纪念碑到主要购物区，沿途向民众挥手致意。路边的支持者则挥动手中的旗帜高喊“为泰党大胜”。

佩通坦告诉记者，她12天前生下儿子后就马不停蹄地继续进行竞选活动，虽感到“有些疲惫但没有问题”。她呼吁首投族投选为泰党。

多项民调结果显示，前首相达信创办的为泰党将成为本届大选的最大赢家。自2001年达信赢得大选出任首相后，即使他和妹妹英叻领导的政府后来都被军方发动政变推翻，两人还因此流亡海外，这个政党在历届大选都取得不错的成绩。

受到年轻选民欢迎、支持率近来持续上升的前进党也在曼谷拉票。党魁披塔通过扩音器说：“请给年轻一代治理国家的机会，我们会照顾好年长一代。”

看守首相巴育星期五在曼谷的竞选活动上，接受支持者献花。（法新社）

率领泰国人团结建国党的看守首相巴育星期五（12日）在竞选活动上告诉支持者：“我们不想要会颠覆国家的改变……你知道这将造成什么样的损害吗？我们不能一下子突然改变，因为我们不知道另一边会是怎样的。”

其他政党如公民力量党、泰自豪党、民主党和泰建泰党等，星期五也在曼谷举行了最后的竞选集会。

按选举条例，所有政党必须在星期六傍晚6时（新加坡同日晚上7时）前结束竞选活动。

泰国选举委员会预计，这次的投票率将达到85％，成为1946年以来最高的下议院选举投票率。

不过，由于上议院250个席位的议员由军方指派，因此民主派政党就算赢得下议院的多数席位，大选后也不一定能顺理成章地夺下首相大位。首相候选人必须在上下两院获得超过一半的支持票，即至少376票，才能当选。

《曼谷邮报》星期六引述上议院消息人士报道，250名参议员目前分三种情况：120名议员支持巴育、80人支持公民力量党党魁巴维，其余50人则未表态。

泰国选民将从当地时间早上8时开始，到全国9万5000个投票站投票，投票在下午5时结束。据选举委员会，非正式结果会在投票当晚11时公布。据媒体报道，从傍晚6时30分开始，可能就会陆续有非正式结果出炉。