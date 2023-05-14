泰警方发现八起疑似买票案

（曼谷综合讯）泰国警方在大选投票日发现八起疑似贿选案，四名嫌犯已被控。

据《民族报》报道，泰国警方设立了特别中心加强监控，取缔选举相关违法活动。发言人星期天（5月14日）透露，警方在投票日当天发现八起疑似买票案。

警方目前正展开调查，以确认这些案件不是其他候选人栽赃对手的手段。

此外，据《曼谷邮报》报道，泰国警方星期六（13日）透露，当局在北部的汶干府逮捕了一名涉嫌买票的男子。嫌犯于星期三（10日）被捕，警方从他身上搜出22张面值500泰铢（约20新元）的钞票和居民名单。他后来承认这些现金是用来买票，并遭提控，目前保释在外。

据悉，在北碧府（Kanchanaburi）和那空拍侬府（Nakhon Phanom）也有人被指买票。

前洗浴产业大亨楚威（Chuwit Kamolvisit）星期天（14日）前往投票前，还当着记者的面打电话给警察总长，举报说已有超过100人向他爆料，指候选人在投票日前夕买票。

楚威还说，他星期六晚在脸书上，收到来自不同府的买票投诉，并将把这些资料转交给警方跟进。

泰国警方指出，这次大选竞争最激烈的选区预计包括中部的北榄府（Samut Prakan）、那空沙旺府和叻武里府，东部的春武里府，南部的洛坤府（Nakhon Si Thammarat）以及西部的巴蜀府。

警已经在可能出现买票行为的地区设立检查站，并安排快速反应小组前往待命，以调查相关投诉。