民心思变 进步派前进党成最大赢家 泰国或政权轮替

泰国星期天举行大选投票，受看好的两大反对党取得领先，但各自都没赢得国会下议院过半数议席。至《联合早报》截稿时间的非正式计票结果，为泰党和前进党合共拿下226席；前进党表明将与为泰党商讨组织联合政府。

截至星期一（5月15日）零时，泰国选举委员会的非正式计票结果显示，在400个选区议席当中，亲达信的为泰党拿下116席，进步派的前进党得110席，力推大麻无罪化的泰自豪党66席，看守副首相巴维的公民力量党35席，看守首相巴育的泰国人团结建国党（简称泰建国党）21席。在已开出的政党票当中，前进党得票27.08％，领先为泰党的23.14％。

据《曼谷邮报》报道，虽然最终结果尚未出炉，但前进党党魁披塔说，出口民调显示前进党和为泰党有足够议席可以组织政府。“这是一个积极的信号。现在是泰国改变的时候了。”

披塔预计两党星期天晚就会开始讨论筹组联合政府。

为泰党首相人选之一的佩通坦呼吁支持者耐心等候结果，并表示“对取得胜利仍然很有信心”；另一首相人选社德他说，为泰党“将优先考虑与亲民主党派谈判”。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座研究员兼代理项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）对于为泰党未能横扫下议院议席感到惊讶。

丁萨接受《联合早报》访问时分析，前进党很早就表明不会与公民力量党等现有执政党合作，成功吸纳为泰党的支持票；为泰党在竞选后期才表态与公民力量党划清界线，如今看来已经太迟。

泰国政治观察员选前预测为泰党能赢得200至220席，前进党能拿下60至100席。非正式结果显示为泰党的表现可能不如预期。

泰国星期天举行2014年政变以来的第二次全国大选，超过5200万合格选民选举新一届政府。下议院有500个席位，包括400个选区议席和100个政党议席，赢得过半数议席的政党可以组织政府。但要当选首相必须获得上下议院376议席的支持。

据泰国媒体报道，许多地方的投票站开放前已出现人龙。

清迈府府尹尼拉说，清迈府许多投票站出现人龙，他估计清迈府的投票率可能达85％，成为全国投票率最高的府。

清迈府是泰国前首相达信的家乡，是亲达信的为泰党的票仓之一，2019年大选以83.33％投票率冠全国。

选委会秘书长沙文说，有许多选民在投票站排队，表现极高的投票热情。选委会没有接获关于交通出问题的报告，显示整体投票工作进展顺利。

选委会预计投票率可达80％。2019年大选的投票率为74.96％。

曼谷商家奥内素瓦（62岁）说：“我希望选举结果如我所愿，因为我希望国家能够向前进，而不是出现代际之争。”

泰国政治观察员认为，泰国这次大选已不只是达信家族和保守派力量之间的派系之争，它也是世代之争，因为年轻一代希望通过选票，为国家争取一个进步派的政府。

马弗里克咨询集团（Maverick Consulting Group）合伙人革甘恭说：“这次选举是对保守派基本盘和进步派未来的考验。这个问题比人们喜欢或不喜欢达信或巴育更重大。现在是旧体制与自由主义浪潮的对峙。”