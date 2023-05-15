前进党筹组六党政府 披塔拜相之路仍未明

泰国星期天（5月14日）大选刮起强大反风，自由民主派的前进党和为泰党横扫国会下议院过半数议席，前进党党魁披塔已向为泰党等五个政党发出邀请组织联合政府。不过，泰国政治观察员认为，前进党能否顺利组建联合政府，以及披塔能否获得国会上下两院的支持出任首相，仍是未知数。

泰国选举委员会星期一（15日）公布计票结果，前进党一举超越为泰党，在下议院500席当中拿下152席，成为最大赢家；为泰党得142席，力推大麻无罪化的泰自豪党71席，看守副首相巴维的公民力量党40席，看守首相巴育的泰国人团结建国党36席。大选投票率达75.22％，刷新2011年大选创下的75.03％纪录。

泰国资深媒体人、英文网媒Khaosod评论员巴维（Pravit Rojanaphruk）告诉《联合早报》，对前进党和为泰党来说，这是一个压倒性胜利，也是选民要改变和要军队退出政治的明确表态。

他说：“前进党横扫曼谷和普吉岛，这是泰国城市中产阶级想要改变的一个明显信号，而且前进党比为泰党等其他政党更能与他们建立联系。”

星期一凌晨2时许，42岁的披塔率先在推特发文宣布胜选。他写道：“亲爱的同胞，今天我披塔·林乍伦拉，已经‘明确’并‘准备好’成为泰国第30任首相。”

“我们的梦想和希望是‘简单而直接的’。无论你们是否同意我的观点，我都将会是你们的首相。无论你们是否投票给我，我都会为你们服务。”

曾参加2020年泰国大示威的29岁私人助理比姆说：“我觉得我的国家的未来有希望了。人们真的睁开双眼了。”

披塔在曼谷党总部召开记者会说，他将寻求六个政党组织联合政府，但组盟的谈判尚未展开。

为泰党领导层星期一在记者会上证实，受前进党邀请组建政治联盟。为泰党领袖佩通坦说，她全力支持前进党组建新政府，也会在国会投票支持披塔任相。

不过，披塔组织政府和出任首相之路依然不平坦，他须获得上下两院至少376票支持才能任相。上议院250名议员由军方在2019年委任，是保守势力对泰国政治的最后一道防线。

披塔筹建的政治联盟将控制下议院309席。这个议席数量已超过组织政府所需的250席，但仍不足以扫清披塔任相之路的障碍，控制71席的泰自豪党可能是披塔能否任相的关键所在。

前进党推动改革冒犯君主法 或成组阁绊脚石

披塔星期一重申将推动改革冒犯君主法。这个课题在泰国被认为是禁忌，也可能成为筹组执政联盟的绊脚石。

佩通坦回应时说：“为泰党的立场很明确，我们不会废除冒犯君主法，但可以在国会讨论这项法律。”

澳大利亚智库洛伊研究所东南亚项目主任巴顿说：“前进党大胜的选举结果……使得接下来组织政党联盟的过程变得困难，因为前进党的大部分议程，如改革冒犯君主法，对于在上议院占主导地位的保守势力来说是无法接受的。”

对于上议院会否支持他任相的问题，披塔说，各方须尊重选举结果，反对是没有用的。“如果有人想推翻选举结果或组建少数派政府，那得付出相当沉重的代价。”

披塔被指握有媒体公司股份，面对违反选举法的指控。

大选结果出炉后，巴育和巴维都没有多做表示。巴育星期天晚上说：“尊重民主程序和选举结果。”