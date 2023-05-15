大选成绩惨淡 民主党党魁辞职

（曼谷综合电）泰国老牌政党民主党本届大选成绩惨淡，党魁朱林称对选举结果负责，宣布辞职。

泰国大选投票于星期天（5月14日）结束，截至星期一（15日）中午，民主党仅拿下22个选区议席和三个政党议席。

朱林星期天深夜在社媒平台发文宣布辞职。他说：“我对民主党这次的大选成绩负责，在此宣布辞去党魁职位，同时也恳请各位继续为民主党效力。无论身处何位，我都将与民主党共进退。”

他在文中也祝贺所有首相候选人，并对民主党内各级领导和工作团队尽职尽责的工作态度表示感激。

民主党在2019年大选中赢得33个选区议席，以及19个政党议席。

其他几个主要政党本次大选均收获寥寥，计票结果出炉后也一直保持沉默。

看守首相巴育的泰国人团结建国党拿下23个选区议席、13个政党议席；看守副首相巴维的公民力量党拿下39个选区议席、一个政党议席。

计票当晚，巴维在党部发表讲话称，无论选举结果如何，他都感谢选民的支持。不过，他并未针对有关前进党可能胜选的问题表态。

巴育：尊重选举结果

巴育当晚面对媒体时则强调，他尊重民主和选举结果，希望国家能和平繁荣。

他表明自己已竭力为国家利益和发展做出贡献，并承诺会秉承泰建国党的理念，继续为国家、宗教和泰王履行职责。

此外，推行大麻合法化的泰自豪党本次拿下67个选区议席、三个政党议席，位列第三。

原以为能成为国会第二大党的泰自豪党党魁阿努廷星期天向前进党和为泰党表示恭贺，但他并未透露泰自豪党会否参与组建新政府，也未表明会否保持与上届政府政党的伙伴关系。