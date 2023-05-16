巴育吁泰国人团结支持新政府

（曼谷讯）泰国大选后，各党正积极协商合组政府，看守首相巴育呼吁人民团结支持新政府，但对自己的政治前途只字不提。

据《曼谷邮报》报道，巴育星期二（5月16日）主持了选后首个内阁会议。他在会后接受媒体访问时，对组成新政府的流程表示满意，并说看守政府会在新政府组成前尽最大的努力履行职责。

巴育也呼吁人民与新政府合作，促进国家的团结和稳定。他说：“这是为了国家的安全、繁荣和可持续性。为了我们国家的发展和所有泰国人的未来，我们一定要坚守国家重要机构的安全。”

被问及会否退出政坛时，巴育则只是报以微笑回答：“无可置评。”

根据已完成99.44%的计票结果，亲民主的前进党在星期天（14日）的大选中囊括152个下议院议席，成为国会最大党。巴育的泰国人团结建国党（简称泰建国党）则只拿下36个议席。

泰建国党：做好成为反对党准备

泰建国党副主席他那功星期二告诉媒体，泰建国党已经做好成为反对党的准备。

他那功说：“泰建国党会继续存在。我们有30多名国会议员，党魁和秘书长都可以处理党务。我们可以加入在野阵营，审核政府的表现。这不是问题。”

身为泰建国党首相候选人的巴育早前曾说，如果泰建国党无法组织政府，他将退出政坛。不过党魁皮拉潘在非正式计票结果出炉后却说，巴育会继续担任党的主要军师。

针对巴育的去向，他那功说：“我个人觉得现在是他好好休息的时候。过去八年来，他一直担任首相。”