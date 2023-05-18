泰前进党与七党组联盟 披塔：有信心成为首相

（曼谷综合电）泰国前进党成功拉拢七个亲民主派政党组成政治联盟，前进党党魁披塔说，他有信心能成为首相并组建稳定的新政府。

在泰国5月14日举行的全国大选中，前进党异军突起拿下152席，成为最大赢家。目前，前进党联同为泰党在内的其他盟党，在国会下议院500个席位当中占313席。

42岁的披塔星期四（5月18日）召开记者会说，所有政党都支持他出任泰国第30任首相。他说：“我们的联盟正在成形，从今天起直到我成为首相那天，我们都有非常清晰的方向。”

披塔也透露，他成立了委员会和谈判小组，以探讨下一步行动。他坦言自己需要更多的席位，以便能为国家带来稳定。

泰国下议院有500席，上议院250席，要当选首相必须获得上下两院的过半数支持。虽然披塔的联盟获得下议院的多数支持，但却未达到出任首相所需的376席。

泰国上议院的250名议员由军方在2019年委任，是保守势力的最后一道政治防线。如果亲军方政党获得上议院的支持，不排除在选举中惨败的保守派可能组建少数政府。

前进党拟修改侮辱王室法 碰触泰国禁忌

目前，披塔面临的最大挑战是要争取上议院的支持。有分析认为，前进党反建制的立场，可能成为它执政的最大障碍。其中，前进党主张修改侮辱王室法，就碰触了泰国社会的最大禁忌。

在大选中赢得70个议席的自豪党星期三（17日）就表明，该党不会支持任何主张修改或废除侮辱王室法的政党。部分上议员也表示将阻止披塔担任首相。

过去几年，泰国至少有200人因冒犯君主被提控，其中不少是参加抗议活动的年轻人。在侮辱王室的罪名下，一旦罪成可被判坐牢最高15年。

披塔说，前进党未来几天将与其他盟党进行讨论，以期在修改侮辱王室法问题上寻求折衷方案。

不过，他受访时坚称，泰国须要做出改变才能弥合社会裂痕。他强调，前进党不会废除侮辱王室法，而是要在国会修改有关法律。“我们希望在国会中进行成熟的对话，我们将缓慢而坚定地进行。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员那邦（Napon Jatusripitak）对法新社分析，由于民主派在选举中大胜，无论披塔最后是否成为首相，修改侮辱王室法的课题将继续引起讨论。他说：“这次选举在某种程度上是对这个问题的一次公投。”

有分析指出，如果军方不支持拥有庞大选民委托的联合政府选出的首相，泰国可能陷入新的政治危机，甚至引发街头抗争。这将让泰国陷入20年来不断在选举、示威和政变的循环中，导致国家发展受阻。