不惧为泰党威胁退出联盟 前进党誓争下议院议长职

（曼谷综合电）泰国前进党和为泰党为了争得国会下议院议长职而互不相让，为泰党有人主张退出由前进党主导的筹组政府联盟后，前进党再次表明绝不退让。

前进党副党魁西里甘亚星期四（5月25日）在记者会上说，议长一职必须由前进党人担任，以便前进党兑现修改过时法律的承诺。“这样我们在国会里才能够更方便地工作，尤其是我们要推动修宪和更透明的国会运作程序。”

西里甘亚表示，不担心为泰党会为此退出联盟，为泰党会意识到不能辜负人们对新政府的期望。

泰国下议院议长也担任国会主席，是最重要的政治职务之一，负责为立法和辩论法案制定议程。

前进党的前身未来前进党创始人之一的比亚布特星期二（23日）说，议长一职是前进党“丢失不起的职位”。为泰党党魁崇拉楠与核心成员阿迪颂隔天回应，公然表明前进党必须将议长职交给为泰党，否则执政联盟可能崩溃。为泰党支持者星期四到曼谷的党总部，提呈支持争夺议长职的信件。

前进党和为泰党等八个政党刚在星期一（22日）签署合作协议，准备在国会开会时支持前进党党魁披塔出任首相和组织联合政府。

泰选委会公布正式结果 披塔任相还差45票

泰国选委会星期四公布大选正式结果，前进党赢得的议席数目比早前所知减一席，现为151席；泰自豪党则多一席，现为71席；其他政党的议席数没变动。这个八党联盟如今总共控制国会312席。

西里甘亚星期四也说，现在有至少19名上议院议员支持披塔出任首相，前进党有信心能为披塔锁定足以执政的上议院支持票。“我们从上议院议员那里得到正面的信号……我们应该可以争取到足够的支持票组建政府。”

披塔要出任首相，必须在上下两院共750个议席中获得至少376张支持票。执政联盟如今控制312席，加上19个上议院议员，要越过门槛还差45票。

上议院250名议员由军方在2019年委任，是保守势力的最后一道政治防线。有数名上议院议员已表态不会支持披塔，或将弃权，但也有上议员表明愿意按选举结果投支持票。

执政联盟既有内忧，也不乏外患。原执政的公民力量党前议员琅盖星期三向选委会投诉，前进党等八党签署联合执政协议等同于各党允许外来影响力介入，这违反了政党组织法。他也指前进党触犯了自家党章，因为党章未列明可与其他政党就组建新政府签署协议。

琅盖也曾向选委会举报披塔拥有媒体公司股份，违反选举法。