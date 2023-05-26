热！厄尔尼诺卷土重来 东南亚如何严阵以待

引发高温和干燥天气的厄尔尼诺现象，预计在今年下半年开始出现。加上气候变化的影响，气象专家预测，全球气温很可能在未来五年内创下新高。

亚洲特别是东南亚地区近期出现异常高温，这对本区域带来什么影响？各国又如何应对？

未来五年全球气温或创新高

世界气象组织日前警告，在接下来的五年里，厄尔尼诺现象（El Nino）和持续温室气体排放将把全球气温推向新高。气相组织说：“有高达98%的可能性，未来五年里至少有一年，以及整个五年期间，会是有记录以来温度最高的时期。”

该组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）还说：“预计未来几个月，令地球变暖的厄尔尼诺现象将出现，这将与人为引发的气候变化相结合，推动全球气温进入未知领域。这将对人类健康、粮食安全、水资源管理和环境影响深远。”

一般来说，厄尔尼诺效应出现后的一年气温会上升，也就是2024年。厄尔尼诺现象是赤道太平洋中东部地区地表温度大规模变暖的现象。这种天气现象通常每两到七年发生一次。上一次出现厄尔尼诺现象是在2016年，全球气温当时创下新高。

目前，大气中的温室气体处于历史最高水平。三大温室气体是二氧化碳、甲烷和一氧化二氮。温室气体会将热气困住，并使海洋变暖和酸化、海冰和冰川融化，以及导致海平面上升和极端天气。

本区域高温让各国吃不消

马来西亚近期遭热浪袭击，多个地区处于一级热浪警报，即至少连续三天最高温达35至37摄氏度。

马国气象部门上周说，在6月至9月的西南季风季节期间，马国可能迎来更干燥的天气，或持续出现一级热浪的情况。不过，马国部分地区出现的强风和强降雨，预计能避免热浪恶化。

气象局说：“出现二级热浪的概率很小……不过，一级热浪有可能会发生，尤其是在内陆地区，因为没有降雨的日子比有下雨的日子多。”二级热浪指的是至少连续三天最高温度达37至40摄氏度。

受到炎热天气的影响，柔佛州养鸡场的鸡只成长缓慢，因为高温影响鸡只食欲，导致肉鸡供应或减少20％。业者也担心恶劣天气可能导致鸡只死亡。

据报道，炎热天气影响鸡只的食欲，成长期也从30天至35天拉长到36天至43天。图为2022年，马来西亚麻坡的一个养鸡场。（档案照）

炙热高温也重创农作物收成。吉兰丹州约7800公顷的稻田，因高温及干旱气候，稻米产量减少，且品质欠佳，影响农民收入。

马国当局上个月指出，厄尔尼诺现象预计会持续到9月，这将导致降雨量不足，限制非关键用水是应对措施之一。

泰国稻米产量锐减

在泰国，由于降雨量减少，当地政府已要求稻农减少产量，今年只种植一次水稻。

泰国气象部门日前预测，因为厄尔尼诺，刚开始的雨季降雨量将比以往少。当局指出，厄尔尼诺可能导致6月中旬至7月中旬气候干燥，导致一些农业地区缺水。

《曼谷邮报》引述泰国国家水资源办公室秘书长素拉西的话说：“从雨季开始，我们能为农民提供头季稻的用水……但至于第二或第三茬作物，我们希望农民配合，种植其他需要较少水的植物，以协助应对缺水的情况。”

2023年3月，泰国南部陶公府的稻农正帮着收割。（法新社）

一项研究结果显示，气候变化也大幅增加泰国、老挝、孟加拉和印度出现破纪录热浪的可能。

国际科学研究机构——世界天气归因组织（World Weather Attribution）的研究员发现，气候变化使孟加拉和印度出现热浪的概率，至少增加了30倍。另外，孟、印，以及泰、老这两个地区的气温，也因为气候变化至少升高了2摄氏度。“在整体停止温室气体排放之前，全球气温将持续上升，像这种极端高温事件将变得更频繁和严重。”

报告还指，若全球气温上升2摄氏度，老挝和泰国可能每20年就会出现一次极端热浪，目前是每两个世纪发生一次。

越南供电紧张寻外援

越南北部清化省（Thanh Hoa）5月6日录得44.1摄氏度，是当地历来最高气温。由于天气极为炎热又干燥，当地的水力发电站和燃煤发电机经常发生故障，导致供电量减少，越南多地可能在高温季节面临缺电。

根据越南电力集团地方单位发出的通知，全国大部分地区包括首都河内，可能面临断电情况，直到月底。一些受影响区域可能断电长达七小时。

根据越通社星期三（5月24日）的报道，越南电力集团将加大从中国和老挝进口电力，以应付电力短缺。

与去年同期相比，北部省份用电量预计会在5月至7月增加15%，这将使北部地区在5月和6月出现高达4900兆瓦的电力缺口。据悉，北部广宁省部分地区，至少将在未来两个月内，完全使用中国广西一家公司提供的电力。

越南出现高温天气，在首都河内，民众纷纷撑伞或遮住头部避暑。（法新社）

印菲关注粮食安全

印度尼西亚也采取措施，应对厄尔尼诺现象的影响，包括建议农民开始投资购买更多抗旱种子，必要时增加进口大米等。

印尼气象、气候与地球物理局在官网发声明说，印尼预计在今年下半年出现厄尔尼诺现象。

印尼政府近期表示，为了缓解干旱对粮食安全造成的威胁，他们将设立工作小组，前往可能受影响的地区支援。

印尼总统佐科上个月透露，考虑到厄尔尼诺期间的粮食安全问题，印尼政府今年将逐步进口200万公吨大米。印尼贸易部长祖尔基弗里则说，当局也做好准备，必要时增加大米的进口量。

2023年5月，在印尼亚齐省的一个运输货仓，工人正在搬运一袋袋进口自泰国的大米。（法新社）

菲律宾财政部长迪奥克诺5月19日则说，菲律宾在今年下半年到明年初，可能面临“弱到中等程度”的厄尔尼诺现象，但预计不会引发粮食通胀。

他说：“我们预计国内产量，尤其是大米和玉米不会大幅减少，我们不认为会出现粮价暴涨的问题。”

但他也说，为了减轻厄尔尼诺的影响，政府将援助农民，储备耕种所需的资源，以及在水供不足的地区推广早期种植。

研究：经济损失可达84万亿美元

一项研究预测，厄尔尼诺现象在本世纪所造成的累计损失，可高达84万亿美元（约113.8万亿新元），或导致全球生产总值减少1%。

美国达特茅斯学院地球系统科学家在《科学》期刊发表的研究报告指出，科学家使用模型结合了1960年至2019年的经济增长和气候变化，并比较了厄尔尼诺前后世界各地的国内生产总值（GDP）增长。

结果发现，1997年至1998年的厄尔尼诺现象，导致全球GDP减少5.7万亿美元；1982年至1983年的厄尔尼诺现象也使经济损失了4.1万亿美元。

另据世界气象组织发布的最新统计报告，1970年至2021年间，全球各地报告的极端天气、气候和水相关事件引发的灾害达1万1778起，导致超过200万人死亡。

如何降低热浪危害

医生和科学家说，人们必须开始意识到，热浪的致命性越来越高。专家曾建议，给热浪命名，就如给飓风和风暴起名字一样，以凸显热浪对人命的危害程度。

人们更常使用冷气，也可能使气候变化更频繁，因此寻找低碳排放的降温方式，例如使用风能和太阳能，变得至关重要。

2023年5月，在印尼的班达亚齐，一名小学生因为炎热天气在教室中汗流浃背。（法新社）

此外，电力需求增加容易引发断电，如何确保人们在热浪来袭时，有办法获得稳定的降温方式也很重要。

科学家建议，将上班或上学时间移到白天较为凉快的时段，并为工人提供更多休息时间。人们也可以寻找一些简单、低成本的方式帮助降温，例如把住家或工作场所的屋顶粉刷成白色等。