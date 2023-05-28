泰国拟重新管制大麻 并立法规范用途

（曼谷讯）泰国前进党与盟友同意将大麻重新列为受管制药物，并计划立法规范大麻的使用。不过，大麻产业已在泰国发展蓬勃，新政府上台后若逆转大麻政策，相信将引起业者的强烈反弹。

前进党在5月14日举行的大选中成为最大赢家后，22日与另七个政党签署合作协议，准备支持前进党党魁披塔出任首相和组织联合政府。协议也列明，八党同意将大麻重新列入公共卫生部管制的麻醉药清单，并将立法管制大麻的用途、种植，以及进出口。

泰国政府去年6月将大麻从毒品清单中去除，允许种植和销售大麻，并扩大大麻的合法用途。由于泰国国会尚未制定管制大麻的法律，目前大麻处于管制真空状态，引发青少年滥用大麻等社会问题。

前议员：缺乏管制具体法律 应明确规范大麻有益用途

《曼谷邮报》引述前进党前议员苏披沙说，将大麻重新列为管制药物，可让当局更有效管制大麻的滥用。

苏披沙也是下议院修改麻醉品法律小组的成员。他说，泰国缺乏管制大麻的具体法律，这促使公共卫生部计划根据《泰国传统医学保护和促进法》将大麻列入受管控草药清单。“但随着大麻产品越来越普及，这可能不足以解决问题。”

他认为，政府与其将大麻合法化，不如明确规范大麻其他有益的用途，例如在医疗上的使用。

马希东大学国家儿童与家庭发展研究所所长阿迪萨也说，儿科医生支持大麻用作缓解疼痛，但不支持大麻的休闲娱乐用途。

52岁的萨库拉特是两个孩子的母亲，她受访时建议当局规定售卖大麻的地区。“现在到处都可看到售卖大麻的商店，一些靠近学校、寺庙和社区。大麻如此唾手可得，父母该如何保护孩子？”

早前积极推动放宽对大麻管控的自豪党成员苏巴猜说，大麻产业的价值为400亿至500亿泰铢（15.5亿至19.4亿新元），各方应推动立法，批准大麻用作医疗目的，以及允许商业种植。

曼谷一家大麻商店的老板说，大麻政策的转变将给全国2000家大麻企业带来“继冠病大流行后的另一场大灾难”。

曼谷考山区商会主席桑加在说，目前的大麻政策为泰国吸引了许多外国游客，一些企业家和投资者也看到新旅游业的潜力。他说，前进党领导的政治联盟宣布的大麻政策可能影响国家的形象和信誉，商家们目前都采取观望的态度。