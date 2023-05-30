泰八党联盟设两委会 确保政权顺利交接

（曼谷综合讯）泰国前进党为首的八党联盟决定初步设立两个委员会，负责确保新旧政府无缝交接政权，以及监督联盟成员党之间的谈判工作，设法避免内部闹分歧。

泰国《民族报》报道，八党星期二（5月30日）在民族党总部开会讨论政权移交。有望出任首相的前进党党魁披塔宣布，他将担任政权移交委员会的主席，八个成员党要员将担任委员。披塔说，成立委员会将使八党联盟向组建联合政府迈进一步。

联盟也另外设立七个委员会，负责探讨解决联盟上星期一（22日）签署的合作协议中所列的其中七个事项，包括电力和燃油价格高涨、干旱和厄尔尼诺现象带来的冲击、泰南动乱、修改宪法、空气污染等环境问题、经济困境，以及毒品问题。

披塔说，最终将设立23个委员会，以涵盖合作协议中的23个事项。他强调，成员党之间“和谐共处，为人民关注的课题寻找解决方案”。

八党将每周开会，并向人民定期提供最新进度汇报，下一次会议将由为泰党主持。联盟星期二并未透露新政府的部长人选。

前进党和为泰党近日为下议院议长职争持不下。为泰党秘书长巴色星期一（29日）说：“既然前进党要首相一职，那下议院议长就应该归为泰党。”

巴色也说，这个争议与联盟其他成员党无关，应由为泰党和前进党自行解决。

为泰党一名消息人士先前称，前进党可能有意在星期二的会议上，利用其他成员党向为泰党施压，要为泰党在议长职问题上让步，但为泰党坚持这是两党之间的事，不应把其他成员党牵扯在内。

披塔上星期五（26日）呼吁联盟成员党保持团结，通过对话解决问题。

泰国国会下议院议长也担任国会主席，是最重要的政治职务之一，负责为立法和辩论法案制定议程。

网传为泰党密谋与亲军方政党另组执政联盟

就在为泰党与前进党争夺议长职之际，有传言称为泰党正密谋脱离八党联盟，与其他政党另组执政联盟。网上流传为泰党原首相候选人之一社德他与亲军方的泰自豪党党魁阿努廷在英国同看足球赛的照片。

社德他星期一在推特发文否认为泰党要另起炉灶。他坚称与阿努廷出现在同一个地点纯属巧合，他们“没必要到英国谈政治”。

《民族报》的分析文章认为，为泰党不太可能背叛联盟。文章指出，为泰党另一原首相候选人佩通坦在发文驳斥谣言的同时，也上载了一张她带领八名核心党员开会的照片。观察家认为，这张照片意在凸显党内事务如今由佩通坦说了算，而不是她的父亲、流亡海外的前首相达信。

为泰党消息人士透露，佩通坦上周在新加坡与达信会面，要求他少发言，随后达信宣布暂停在脸书的直播。观察家认为，这显示达信决定让女儿主导党务，允许为泰党留在八党联盟。消息人士也说，佩通坦告诫为泰党不可背叛前进党，否则将严重损害为泰党的形象。