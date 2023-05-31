安华获准挪后两周 提呈“敛财论”抗辩书

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪起诉首相安华的“敛财论”并索偿1亿5000万令吉（约4400万新元）案，雪兰莪沙亚南高庭星期三（5月31日）批准安华延后两周提呈抗辩书。安华本应在星期三提呈抗辩书。

安华的代表律师阿里夫星期三告诉媒体，沙亚南高庭主簿官星期三上午批准安华延后两周提呈抗辩书。“我们有多两周时间（提呈抗辩书）。高庭7月7日将再进行案件管理。”

根据“当今大马”报道，马哈迪的代表律师莫哈末拉菲克也证实，安华的抗辩书将延迟两周提呈。

拉菲克说，安华原本申请延后一个月提呈抗辩书，但马哈迪不同意，因为马哈迪认为此案关乎公共利益问题，因此应该尽快解决而不应延后。不过，法庭最终允准安华延后两周提呈抗辩书。

安华今年3月18日在公正党全国代表大会上，以不点名方式指“某位担任22年又22个月的首相”在任期间让自己家族富裕起来。安华5月初再度不点名挑战马哈迪把自己和家人的国内外资产全部卖掉，并与所有马来民众分享财产，当个“真正的马来斗士”。这些言论引起马哈迪不满。

马哈迪认为，安华以首相身份发表这样的言论，比一般人发表类似言论的伤害更大，也极大打击马哈迪作为前首相和政治家的地位。

马哈迪3月28日向安华发出律师信，并要安华4月17日前道歉。安华的代表律师阿里夫4月17日晚间说，安华不会道歉，并准备在法庭回应马哈迪 。