慕尤丁愿与马哈迪合作捍卫马来人权益

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪日前向国民联盟主席慕尤丁伸出橄榄枝后，慕尤丁也表明愿意为了捍卫马来人权益，与马哈迪再度联手。

马哈迪日前接受网媒“马来亚日报”访问时说，他已准备好与慕尤丁再次合作。“我们可以合作，但必须确立目标。我准备跟明白马来人问题的人士合作。”

也是土著团结党主席的慕尤丁星期五（6月2日）在脸书贴文，回应马哈迪的言论。慕尤丁说，他意识到马国当前的政治发展，使马来人及回教徒处于艰难的十字路口。“作为回教徒，我个人愿意与所有马来人和回教徒领袖合作，包括马哈迪。这是为了捍卫宗教、民族和国家。”

马哈迪与慕尤丁过去曾同属巫统。2016年，两人先后离开巫统，联手创立土团党；2018年大选后，马哈迪成为第七任首相。慕尤丁在2020年2月发动“喜来登政变”，促成马哈迪辞职。慕尤丁随后当上首相，自此与马哈迪反目成仇。

土团党宣传主任拉查里接受《今日自由大马》访问时重申，土团党未打算在来临的六州选举与马哈迪正式合作。

他说，双方目前的合作仅限于马哈迪发起的“马来人宣言”。“我们支持马来人团结的议程。据我了解，这就是土团党、慕尤丁和马哈迪当前的合作。”

拉查里也说，目前还不是这两名前首相和解的时候，但他暗示“那一天会到来”。

警方针对“马来人宣言”向马哈迪录供

另一方面，马国警方证实星期五上午在吉隆坡阿布卡立基金会向马哈迪录取口供。根据警方文告，这项调查是关于马哈迪涉嫌侮辱王室，并与“马来人宣言”的内容有关。

马哈迪的律师拉菲克说，警方是援引危害议会民主的罪名调查马哈迪。他认为政府试图通过警方恐吓马哈迪，并指马哈迪已准备好在法庭上回答所有问题。