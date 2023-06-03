新山关卡长周末大拥堵 柔大臣建议开通反方向路线

（新山讯）新山关卡再次因长周末而大拥堵，有民众申诉通关耗时七小时。马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹建议关卡于假日开放特别通道疏通人流。

翁哈菲兹星期五（6月2日）晚间巡视新山关卡时透露，单是星期四（1日），新山苏丹依斯干达大厦通关人次就达25万8000人，新马第二通道关卡所在的苏丹阿布峇卡大厦则有6万3000人通关。

翁哈菲兹在脸书留言：“为了避免这种情况再度发生，我已指示关卡管理层考虑为使用人行道和公共交通的通关者开通反方向路线，尤其是在学校假期和长假期间。”

翁哈菲兹要求移民局、关税局和警方恪守职责，确保出入境陆路交通畅通无阻。他也促请出行者提早规划行程，以免假日通关遇上大拥堵。

星期五是新加坡的卫塞节公共假期，加上学校放假，导致关卡从星期四傍晚开始出现人龙，星期五入境新山的人潮甚至“溢出”关卡外。不少公众于社交媒体上载多张关卡大排长龙的照片。

公众：盼新山关卡人员解决插队问题

一名首次从新加坡前往新山的网民申述，她花了约七个小时才通关，并形容这是“恐怖的体验”。她星期五清晨7时抵达兀兰关卡，用了约两小时抵达新山关卡，之后从新山关卡“突围”又花了五个小时。

她说：“我本来排的队伍特别长但有秩序，可是途中突然涌入很多人，然后就有人开始插队，或是直接新排开一支队伍。如果知道会这样，我是不会在这个周末去新山的，但太挤了，我连想要折返都不行……希望新山关卡的工作人员能够维持秩序，拉上排队线，因为遇到插队的人，真的很影响心情。”