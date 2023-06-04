慕尤丁与马哈迪再次合作 巫统：互相利用

（吉隆坡综合讯）土著团结党主席慕尤丁与前首相马哈迪上星期透过媒体表明愿与对方合作。巫统指两人是各取所需，因为土团党的银行户头已遭冻结，需要来自马哈迪的资金，马哈迪则需要土团党作为活动平台。

马哈迪上星期四（6月1日）发声明宣布，如果拥有共同的目标并达成共识，他愿与慕尤丁合作。慕尤丁隔天在脸书表明，最近的政治发展让马来西亚的马来回教徒处于痛苦的十字路口。“作为回教徒，我准备与马哈迪等所有马来族及回教徒合作捍卫种族、宗教及国家。”

对此，巫统最高理事卜艾星期天（6月4日）在脸书写道，慕尤丁准备与马哈迪再次合作，可能是要替国盟筹集六州选举的竞选资金。慕尤丁也是国盟主席。

卜艾说，土团党遭反贪污委员会调查，银行户头内的资金已被冻结，因此可能需要“巨额捐款”。“因金钱因素，慕尤丁可能再次与马哈迪成为伙伴，马哈迪仍然拥有大量金钱和资源。我们将在稍后的州选举中，看到国盟如何提供慈善服务。”

2015年左右，马哈迪与慕尤丁多次批评时任首相纳吉与一马公司案。马哈迪2016年2月底退出巫统，慕尤丁同年6月遭巫统开除。两人随后成立土著团结党，由马哈迪出任总主席，慕尤丁担任主席。土团党后来加入希望联盟，而希盟在2018年5月的全国大选成功终结国阵60年来的执政党地位。

然而，2020年2月底喜来登事件后，慕尤丁为首的土团党当权派与马哈迪渐行渐远，最终在同年5月开除马哈迪，两人自此决裂，多次互相抨击。

马哈迪2020年8月成立祖国斗士党并担任总主席，儿子慕克力担任党主席。马哈迪过后宣布斗士党及其他小党成立祖国行动阵线，一起参加去年11月的全国大选。慕尤丁当时曾希望与马哈迪合作，但遭马哈迪高调拒绝。祖阵最终在选举中全军覆没，国盟则成为国会第二大政党联盟。