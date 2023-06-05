马国元首：应立即解决“阿拉”字眼争议

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉说，“阿拉”字眼课题近来造成不少争议，也影响国民团结与国家和谐，希望首相安华的政府立即解决这项争议。

吉隆坡高庭2021年3月宣判，基督徒有权在宗教出版物使用“阿拉”等字眼。时任首相慕尤丁的政府随即提出上诉。首相安华的团结政府今年4月18日撤回上诉，引起反对党及部分回教徒反弹。安华5月23日表明，政府正制定“阿拉”字眼的使用规范，7月将提呈给统治者理事会审核。

阿都拉星期一（6月5日）在国家元首诞辰庆典上致词时强调，“阿拉”字眼的论争并非宗教术语或语言学之争，而是关乎回教徒信仰的根基，任何混淆只会招致灾难。

他说：“政府应该协调当前局势，同时考虑到国家安全、回教徒的利益，以及元首和其他马来统治者身为回教首长的地位，在正确的情景语境下使用阿拉字眼。”

他认为，人民团结的关键在于不质疑、不干预和不看轻其他种族的宗教信仰和事务。“为了国家团结和未来，任何宗教争议都应立即解决。”

阿都拉一方面施压安华政府尽快解决此事，另一方面也肯定安华上台以来的执政表现。他说，马国目前正处于逐步落实发展议程的正确轨道。

他强调，君主立宪政体和马来统治者之间的协商对马国很重要。“为了人民福祉，有必要继续推崇并加强国家元首与马来统治者之间的协商精神，作为国家行政透明化的最终制衡机制。”

林吉祥元首诞辰授勋 成民行党首位丹斯里

安华星期一在庆典上赞扬团结政府是元首智慧的产物。“团结政府是因元首的智慧而诞生，成功（让各党）达成共识，进一步形成稳定的政局。”

他说，稳定的政局为马国经济增长带来空间，也增加国内外投资者的信心，形成保证人民福祉的永续治理模式。“我相信政府在工作和探索创新战略方面的不懈努力，将对国家的社会经济产生正面影响。”

安华近来多次强调，马国政府稳定，是政策而不是种族结构促成的。反对党伊斯兰党主席哈迪阿旺对此不以为然。哈迪阿旺在脸书发文说，目前的团结政府由非马来回教徒主导，对马国并非好事。他还说，只有马来回教徒才能主导、支配与管理包括非回教徒的多元社会。

苏丹阿都拉在星期一的诞辰庆典，颁授勋衔、星章及勋章给839人。其中，伊斯兰党已故前主席聂阿兹获得追封丹斯里勋衔。聂阿兹已去世八年，勋衔由遗孀莎巴丽雅代表接领。聂阿兹也是首位获得丹斯里勋衔的伊党领袖。民主行动党元老林吉祥也受封丹斯里，是首位获得这个勋衔的民行党人。