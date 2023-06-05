泰自由党安抚上议院 不支持修改冒犯君主法

（曼谷综合讯）泰国前进党领导的政治联盟成员党之一的泰国自由党向上议院承诺，不会允许修改冒犯君主法。此举被视为泰国自由党争取上议院对前进党党魁披塔的支持。

泰国自由党党魁社里比素（Sereepisuth Temeeyaves）尝试消除上议院对修改冒犯君主法的担忧。他强调：“修改冒犯君主法不包含在前进党和七个盟党签署的合作协议里。”

针对一些上议员表态只要前进党仍然希望修改冒犯君主法，他们就不会支持披塔担任首相，社里比素说：“自由党不会允许前进党修改这条法律。其他几个成员党如泰国民族党和为泰党，也反对这一提议。我们会共同阻止前进党修法。”

他说：“上议员不必担心，他们可以自由投票决定首相人选。”

任相需两院376席 拉拢上议员支持有难度

根据泰国宪法，250名上议员与500名下议员共同选举首相。前进党领导的政治联盟已获得下议院的312席，但还未达到出任首相所需的上下两院过半数议席，即376席，所以仍然需要上议员的支持。上议员在2019年由军方委任，是保守势力的最后一道政治防线，他们的立场与前进党的反建制立场相抵触。

前进党副党魁西里甘亚接受《曼谷邮报》专访时重申，政治联盟签署的合作协议不会影响该党修订冒犯君主法的计划。前进党不计划废除该法，只是寻求重新划分冒犯君主法的类别，减轻刑罚，并明确说明谁可以对冒犯君主的行为提出举报和投诉。

西里甘亚说，前进党将自行提交修法提案，寻求支持，此举不会违反与盟党签署的合作协议。