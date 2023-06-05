泰国政局

泰自由党安抚上议院 不支持修改冒犯君主法

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更新 / 2023年6月6日 6:59 AM
发布 /
发布 / 2023年6月5日 10:28 PM
5月24日，支持王室的泰国人在美国驻泰国大使馆外呼吁美国不要干涉泰国选举。泰国自由党表态不支持前进党修改冒犯君主法，以安抚上议院议员。（路透社）
5月24日，支持王室的泰国人在美国驻泰国大使馆外呼吁美国不要干涉泰国选举。泰国自由党表态不支持前进党修改冒犯君主法，以安抚上议院议员。（路透社）

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（曼谷综合讯）泰国前进党领导的政治联盟成员党之一的泰国自由党向上议院承诺，不会允许修改冒犯君主法。此举被视为泰国自由党争取上议院对前进党党魁披塔的支持。

泰国自由党党魁社里比素（Sereepisuth Temeeyaves）尝试消除上议院对修改冒犯君主法的担忧。他强调：“修改冒犯君主法不包含在前进党和七个盟党签署的合作协议里。”

针对一些上议员表态只要前进党仍然希望修改冒犯君主法，他们就不会支持披塔担任首相，社里比素说：“自由党不会允许前进党修改这条法律。其他几个成员党如泰国民族党和为泰党，也反对这一提议。我们会共同阻止前进党修法。”

他说：“上议员不必担心，他们可以自由投票决定首相人选。”

任相需两院376席 拉拢上议员支持有难度

根据泰国宪法，250名上议员与500名下议员共同选举首相。前进党领导的政治联盟已获得下议院的312席，但还未达到出任首相所需的上下两院过半数议席，即376席，所以仍然需要上议员的支持。上议员在2019年由军方委任，是保守势力的最后一道政治防线，他们的立场与前进党的反建制立场相抵触。

前进党副党魁西里甘亚接受《曼谷邮报》专访时重申，政治联盟签署的合作协议不会影响该党修订冒犯君主法的计划。前进党不计划废除该法，只是寻求重新划分冒犯君主法的类别，减轻刑罚，并明确说明谁可以对冒犯君主的行为提出举报和投诉。

西里甘亚说，前进党将自行提交修法提案，寻求支持，此举不会违反与盟党签署的合作协议。

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