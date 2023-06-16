美日菲加强三边防务合作 日计划对菲军援

（东京综合电）美国、日本，以及菲律宾的国家安全顾问星期五（6月16日）在首次会晤中，同意加强三国的防务合作。

美国国家安全顾问沙利文、日本国家安全保障局长秋叶刚男，以及菲律宾国家安全顾问阿诺在东京举行三方会谈时，讨论了包括南中国海、东海和朝鲜在内的安全挑战，商讨展开联合海上活动，包括在印太地区举行多边联合海军演习，同时重申了台湾海峡和平与稳定的重要性。

沙利文在会后说，三方“将注意力集中在动荡的安全环境上”。

目前正值美国国务卿布林肯准备访问中国，以稳定世界两大经济体关系的关键时刻。日本和菲律宾都是美国的盟友，菲日正在努力调和与中国的经济关系与领土争端，以及对美国作为军事盟友的忠诚。

菲律宾近几个月与中国的关系也处于矛盾之中。一方面，菲总统小马可斯寻求与中国的关系升温，同时加强菲美的防务联盟；另一方面，马尼拉最近不断抗议北京在南中国海主权争议区域的活动，但同时也寻求展开能源勘探合作。

路透社引述三名参与国家安全战略规划的日本政府官员消息报道，日本正在接受美国的建议，向菲律宾提供军事援助如雷达系统，以提升马尼拉的军备能力，加强台湾和菲律宾之间南中国海航道的安全。

日本退役海军上将、自卫队前统合幕僚长河野克俊说：“向菲律宾提供雷达非常有用，因为这意味着我们可以共享有关巴士海峡的信息。”

巴士海峡是菲律宾和台湾之间的水道，被认为是进出西太平洋和南中国海之间的咽喉要道。

不过，其中一名日本官员称，援菲工作是日本的倡议，并不是美国要求的。

日视菲为第一岛链中的薄弱环节

路透社的分析报道指出，从日本延伸到印度尼西亚的第一岛链，是船舰进出太平洋地区的重要路线。日本视菲律宾为第一岛链中的薄弱环节，日本军方担心中国大陆武力统一台湾可能引发更广泛的冲突，所以正在拟定对菲军事援助计划。

日本外交部发言人回答询问时说：“我们正在选择可用于海上监测和安全的设备，但我们目前还不知道具体会选择哪些设备。”

河野克俊说，日本对菲的军事援助将逐步扩大，希望能包括反舰导弹等致命武器。

不过，日本会受到自身设定的致命武器出口禁令所限制。

日官员：菲应会让自卫队使用军事基地

河野克俊和上述日本官员预测，马尼拉会让日本自卫队使用军事基地，就像对美国开放基地使用权一样，并允许自卫队飞机在南中国海巡逻。

今年2月，日本首相岸田文雄和小马可斯会面时承诺，日本将提供6000亿日元（约56亿9000万新元）的发展援助和私人投资。3月，日本观察了美菲的联合军事演习；6月初，美日菲的海岸警卫队首次举行联合训练。

分析员和专家指出，这些行动可能是日菲签署《互惠准入协定》（reciprocal access agreement）的前兆。《互惠准入协定》允许两国互相派遣军队。三名日本官员称，如果马尼拉接受条件，日菲可能会在一年内签署这项协定。