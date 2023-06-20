佐科借权使力确保 卸任后政治遗产和影响力延续

（雅加达彭博电）印度尼西亚总统佐科2024年将卸任，各种迹象显示他正通过一系列权力操作，让自己在未来几十年成为这个世界第四人口大国的权力掮客。

彭博社引述知情人士报道，61岁的佐科正专注于确保他的政治影响力和政治遗产在他卸任后将持续下去。佐科已成功让他所属的斗争派民主党支持他属意的人选中爪哇省长甘查尔参选总统，现在正积极参与副总统人选的遴选工作。

佐科还两面下注，争取把多年的政治对手普拉博沃转为盟友。圈内人说，佐科可能在盘算，如果明年大选前甘查尔的支持率滑落，他可能转而支持普拉博沃问鼎总统宝座。

佐科也在精心操作，栽培他家族的政治王朝。他的长子和女婿目前分别是印尼两个主要城市的市长，小儿子也在考虑进入政坛。未来几十年，佐科将在塑造这个东南亚最大经济体发展方面发挥关键作用。

这一系列的幕后运作旨在确保佐科的标志政策取得成功，包括建设新首都，推动镍、铝和铜等资源的国内加工，以及在2045年之前将印尼发展成高收入国。

学者：佐科真的想成为一个造王者

印尼詹特拉法学院法律学者和政治评论员比维特里说：“佐科真的想成为一个造王者。这是为了确保他推动的项目如新首都能够成功，也确保他的家人在他下台后得到保护，同时确保他的王朝得到保障。”

五名知情人士向彭博社叙述佐科如何拉拢前总统、斗争派民主党党魁美加华蒂，为甘查尔竞选总统铺路。

美加华蒂原本属意自己的女儿普安为该党的总统候选人，这导致党内关系紧张。

佐科邀请美加华蒂共进晚餐，尝试说服她改变主意。佐科为了说服美加华蒂，连晚餐菜色这样的小细节也注入心思，以求发挥助攻作用——餐桌上尽是美加华蒂父亲、第一任总统苏卡诺最喜欢的传统美食。

与此同时，佐科不断向在上两届总统选举败给他的普拉博沃靠拢，令美加华蒂愈发担心佐科会拉拢甘查尔与普拉博沃合作。若出现这样的情况，不仅导致斗争派民主党分裂，也可能打破该党要连续执政三个任期的期望。

佐科与美加华蒂聚餐一个月后，美加华蒂就宣布斗争派民主党支持甘查尔参选总统。

尽管如此，佐科仍没放弃普拉博沃。知情人士说，佐科担心甘查尔最终可能受不住美加华蒂的压力，完全受制于她。

政府制度及风险分析顾问公司Vriens & Partners驻印尼主任唐娜说：“佐科担任总统已近10年，我想应该没有人会低估佐科的政治敏锐度。即使他卸任，佐科的观点依旧会受到公众追捧。”