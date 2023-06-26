泰国国会7月投选首相 军警为应对示威做准备

（曼谷综合讯）泰国军警正在筹划安全应对计划，以防前进党党魁披塔未能在7月中旬当选首相引发社会动乱和暴力事件。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，虽然足以组成执政联盟，但披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他还差64票。已有多位上议员表明不会投选披塔为首相，理由是前进党主张修改冒犯君主法。

泰国《民族报》星期天引述消息人士报道，军警估计前进党和联盟党为泰党的支持者计划在国会投选首相之前举行集会，以增加对上议员施压，但不确定政党支持者是否会在国会大厦外集会。

国会大厦外的治安工作将由警方负责，军方则处于待命状态，以便在警方要求时增援。

消息人士透露，陆军已下令国会大厦附近所有军营的士兵进入待命状态；位于曼谷的海军基地准备就绪，可随时提供支援，例如出动巡逻艇在湄南河运载安全人员。军警领袖都已取消出国行程，留守国内监控局势。

消息人士说，安全部门担心，若披塔无法赢得足够支持票出任首相，会在全国各地引爆抗议示威。当局也正密切监控社交媒体上的舆论情况，必要时调整策略。

警方将规定，任何人若要在国会大厦外举行超过五人的集会，须事先申请批准。警方将对国会大厦周边的监控摄像头进行检测，确保正常操作，以便警方需要时可调取视频，对涉嫌违法的示威者采取法律行动。

上议员：政党联盟可提名更多人选首相

泰国新一届国会下议院将于7月3日召开第一次会议，选出正副议长，并由议长在10天内召集上下两院的联席会议，就首相人选进行表决。

另据《曼谷邮报》报道，针对前进党支持者向上议员施压的问题，上议员阿甲尼说，以前进党为首的政党联盟大可以在披塔以外，提名更多人参选首相。他指出，上议员有权投票给他们认为在道德标准和能力方面都最合适的人选。

披塔被指在竞选期间持有媒体公司iTV的股份，违反竞选法律，可能被控上宪法法庭。

坊间猜测，披塔若无法获得至少376名议员的支持票，前进党支持者将把矛头指向上议院。阿甲尼反驳道：“他们应该一开始就锁定376个议员支持，那上议员就可以完全不用投选首相了……别把这搞成上议院的错。”