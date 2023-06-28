泰国会议长人选陷僵局 政治联盟会议改星期天举行

（曼谷讯）泰国前进党和为泰党为国会议长谁属僵持不下，原定星期三（6月28日）举行的议长人选敲定会议无限期展延。本应星期四（29日）召开的八党政治联盟会议也取消，前进党改而邀请盟友在星期天（7月2日）再举行会议。

为泰党星期二（27日）在与前进党的会议中，再次坚持前进党遵守两党早前达成的协议，即为泰党获得议长再加14个部长职位，而前进党则获得首相和14个部长职位。

八党联盟已同意提名前进党党魁披塔为首相候选人，但前进党还想要将极具影响力的议长职位也纳入囊中，并表明会提名彭世洛府议员巴迪帕（Padipat Suntiphada）为议长。

两党在议长问题上陷入僵局，只能将原定的会议展期。消息人士称，预料两党这几天会达成协议，把重点放在为人民谋求利益上。

前进党在5月14日的大选中拿下了151个下议院议席，成为最大赢家。为泰党则拿下141席，名列第二大政党。

《曼谷邮报》引述为泰党党魁崇南说，为泰党仍希望与其他七个政党组建新一届政府，但该党从一开始就已告知前进党，议长一职须归为泰党，这个立场至今不变。

巴迪帕表示，在下周下议院召开第一次会议前，议长谁属问题应该能有结论。他相信，前进党和为泰党不会让一个问题破坏他们的联盟伙伴关系。

他再次指出，前进党想要包办首相和议长职务，是因为该党拿下了最多下议院议席。

为泰党副党魁朱萨表示，鉴于议长在确保国会会议顺利进行方面起的作用，议长必须保持中立，并为各方所接受。

朱萨说：“为泰党清楚，前进党得要建立由（其领导人）披塔担任首相的政府，但我们也相信，出身为泰党的议长更能确保国会会议顺利进行。”

为泰党资深顾问、房地产大亨社德他坚称，为泰党和前进党的合作稳固，没有什么可以阻止民主派建立新政府。

巴育政党表明不支持前进党首相或议长人选

看守首相巴育所属的泰国人团结建国党秘书长阿甲纳透露，该党不会为前进党的首相或议长人选投下支持票，坚决不支持任何主张修改冒犯君主法的政党。

阿甲纳也否认为泰党要求泰国人团结建国党投票支持为泰党议长人选的传言，据他所知，看守执政联盟无意提名任何人角逐议长职位。

泰王哇集拉隆功下周二（7月3日）将为新一届国会主持开幕式，下议院隔天召开第一次会议，选出正副议长。过后，议长将在10天之内召集上下两院的联席会议，就首相人选进行投票。