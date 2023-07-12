违反选举条规 泰国选委会或重挫披塔首相梦

（曼谷综合电）泰国选举委员会在国会投选新首相前夕，建议宪法法院撤销首相热门人选、前进党党魁披塔的议员资格。上议院坚持，首相投选星期四（7月13日）将如期举行，但一般相信，选委会的决定将重挫披塔的首相梦。

选委会星期三（12日）宣布，经调查，选委会认为有充分的证据表明，披塔在登记成为大选候选人时，持有媒体公司iTV的4万2000股份，违反了选举条规。

选委会已将此案交由宪法法院审理，同时还要求宪法法院下令披塔立即暂停国会议员的职责，直到法院在未来三天内决定是否受理此案。

上议院星期三上午召开紧急会议后说，此事将不会影响预定星期四召开的两院联合会议。两院将按照原定计划，先由议员进行辩论，后再对新首相人选进行表决。

泰国《民族报》引述上议院领袖发言人坎暖的话说，要求取消披塔的议员资格只不过是选委会的建议，但上议院认为披塔可继续保留议员资格，直到宪法法院另有裁决为止。

披塔：选委会不公平

前进党和披塔谴责选委会仓促移交此案，没有给披塔反驳指控的机会。

42岁的披塔说：“选委会没有传召我，我认为这不公平，因为根据规定，我本应该能为自己辩护。这有点仓促，这种情况不应该发生在投选首相的前一天。”

前进党也召开记者会，指责选委会对候选人进行调查时没有完全遵照规定行事，触犯了刑事法。

前进党秘书长猜他瓦说：“披塔仍然100%有权竞选首相。我们想向所有这些机构传达一个信息，不要忘记人民的使命。”

宪法法院料下周才讨论是否受理

泰国公共电视台引述宪法法院一名高层人士报道说，宪法法院不会立即就选委会的请求作出决定，因为案件须先由一个委员会来审查其准确性，然后再发送给另一个委员会以确定是否受理。

宪法法院一向于每周三举行会议，消息人士称，宪法法院预料要到下个星期三的会议上才讨论此案件。

不过，宪法法院已在星期二（11日）的每周会议上决定受理另一项针对披塔和前进党的投诉。据法院透露，一名律师指责披塔和前进党计划修改冒犯君主法，相等于企图“推翻以君主为国家元首的民主政府”。

坚持修改冒犯君主法阻碍披塔任相

披塔和前进党一再坚持修改冒犯君主法，是前者任相之路的最大阻碍之一。不少议员表明，若披塔和前进党不愿放弃修改君主法，将不会投票支持披塔任相。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他还差64票。

上议员杰顿告诉媒体，选委会寻求取消披塔议员资格的决定将影响议员是否投票支持披塔担任首相。他说：“泰国首相必须堂堂正正。”

前进党大胆的改革计划让它赢得年轻选民的大力支持，在5月14日的选举中出人意料地取得胜利，以多10个席位击败民粹主义色彩浓厚的为泰党，同时拿下首都曼谷。

这个选举结果被视为人民明确反对亲军方势力执政了九年的政府。选委会寻求取消披塔的议员资格，是泰国军方与保王派同民粹主义和进步主义政党，长达20年权力斗争的最新转折。

此前发动大规模反政府示威的领袖呼吁曼谷等至少五座城市的民主支持者，走上街头抗议。

其中一名示威领袖阿农在社交媒体推特上载手写便条称：“我们必须对破坏民主的行为展开报复。无论结果如何，让所有人知道战斗已经开始。”