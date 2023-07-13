纳吉支持者恫言发动30万人 在六州选举转投国盟

马来西亚前首相纳吉的支持者指巫统领导层轻视纳吉，未帮他伸张正义，并扬言将发动30万人在来临的六州选举中投票给国民联盟。对此，巫统主席阿末扎希重申正积极为纳吉寻求特赦，呼吁党员勿坠入敌人的陷阱。

由纳吉支持者组成的马国民族团结协会，在过去一年曾多次发起特赦纳吉的活动。协会主席赛慕哈末依兰称，在来临的六州选举，他们将采取进一步行动。

赛慕哈末依兰星期三（7月12日）接受马来语电视台Astro Awani访问时说：“纳吉向来将巫统放在第一位，因此我才支持首相安华领导的团结政府。但如果正义无法伸张，那么在每个州的数万名纳吉支持者将有所行动。”

赛慕哈末依兰也是巫统黑风洞南区的支部主席。他说，纳吉的支持者不会退出巫统，但将在州选举中支持国盟。

这相信会影响国阵和希盟在州选的胜算。

赛慕哈末依兰说：“这是为了向巫统主席阿末扎希发出警示，要他别再过于保守或只会在人前哭泣。”

纳吉是于2022年8月因SRC公司洗钱案终极上诉失败，遭法院判入狱12年。纳吉之后申请检讨终极上诉的判决，但联邦法院五司今年3月31日驳回申请。这意味着纳吉只能通过特赦才能恢复自由身。

巫统最高理事会之前曾表明将寻求国家元首根据宪法特赦纳吉。在上个月举行的巫统大会上，阿末扎希致辞时提及纳吉时更一度哽咽落泪。

马国时事评论员许国伟对《联合早报》分析，许多纳吉的支持者在巫统大会期间向与会的安华施压，要求他特赦纳吉。不过，团结政府至今未对特赦纳吉做出明确表态及行动，让支持者们感到不满。

许国伟说：“他们要的是安华对特赦纳吉的正式表态，或阿末扎希代表团结政府表态，而不仅仅是阐明巫统的立场。”

许国伟认为，如果阿末扎希无法安抚纳吉的支持者，对巫统在六州选举的选情将雪上加霜。

针对纳吉的支持者扬言要转投国盟，阿末扎希星期四（13日）受访时强调，巫统仍在努力为纳吉寻求特赦。他说：“我们必须将正义和努力的问题区分开来。”

阿末扎希也说，纳吉曾提醒巫统党员，政敌将利用特赦课题来分裂巫统，并提醒党员不要掉入敌人的陷阱。“我之前见到纳吉时，他也告诉我不能被党外人士的把戏影响。”

马国前卫生部长凯利日前接受《联合早报》专访时形容，纳吉是极具争议性的人物，一些人认为他犯了错必须服刑，但很多基层的马来人则认为，纳吉对国家做出了贡献，应该获得特赦。他说：“巫统基层也认为，纳吉是可让巫统恢复昔日光芒的领袖。”

凯利认为，特赦纳吉与否对团结政府是艰难的决定。他说：“安华现在唯一可以做的是回避不谈这个课题。不过，我认为他在州选举后免不了还是得处理，因为巫统内部越来越躁动不安。他们都想让纳吉获得特赦，而且越早越好。”