民调：雪州42％马来选民挺希盟 没有联盟占绝对优势

（吉隆坡讯）一项针对马来西亚雪兰莪州马来选民的民调结果显示，来临的六州选举，没有任何政治联盟能在雪州占绝对优势。虽然希望联盟以42％的支持领先，但在野的国民联盟来势汹汹，以33％紧追在后；中间选民的取向或成为决定雪州政权的关键。

马国的槟州、雪兰莪、森美兰、吉打、吉兰丹及登嘉楼将在8月12日举行州议会选举。其中，作为马国经济重镇的雪州是朝野阵营必争之地，选情尤其激烈。

有分析认为，首相安华领导的希盟与国民阵线合作，能不能守住雪州政权将取决于马来选票的流向。截至2023年4月，雪州的马来选民人数达191万零841人。

由马来语电视台Astro Awani与Endeavour-MGC研究中心合作进行的民调结果显示，约四成的马来选民支持希盟，三成支持国盟，国阵只获得15％的支持。

值得一提的是，受访者当中有9％未决定投选哪个政党，但更倾向于支持国盟。如果这些选民最后选择国盟，意味着国盟与希盟支持率不相上下，这将提高国盟在雪州的执政机会及影响力。

近七成雪州马来选民 对联邦政府及希盟州政府表现感到满意

但整体上，近七成的雪州马来选民还是对联邦政府及希盟州政府的表现感到满意。

原任雪州大臣阿米鲁丁以46％的支持，成为马来选民心目中最适合的大臣人选。排在他之后是前卫生部长凯利（24％），以及投资、贸易及工业部长扎夫鲁（10％）。雪州国盟主席阿兹敏及人民公正党署理主席拉菲兹只获得6％的支持。

至于首相人选，有50％的受访者赞同安华是现阶段最佳首相人选，国盟主席慕尤丁以16％排在第二。其他人选包括在狱中服刑的前首相纳吉（9％）、凯利（6％）、前首相依斯迈沙比里（6％），以及伊斯兰党主席哈迪阿旺（4％）。

针对马来选民的投票考量，61％的受访者表示将投党不投人，28％的人会考虑候选人。选民考虑的其他因素包括宗教（7％）、经济（3％）及种族（1％）。

通货膨胀料成为州选举重要课题

此外，通货膨胀预料成为州选举的重要课题。根据民调，约九成受访者担心通胀将对个人经济造成冲击，另一成的人对此感到有一点担忧。不过，高达87％的受访者并不知道或不了解政府落实的抗通胀政策。

近来，马国各政党频频炒作种族及宗教课题，影响了社会和谐。民调显示，高达63％的受访者感受到本身在马国的权益受他人威胁。

这项调查于今年6月12日至18日在雪州的56个选区进行，共有1068名马来选民参与调查，男女各占一半。