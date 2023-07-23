柬人民党宣布赢得大选 洪森料交棒给儿子

（金边综合电）在柬埔寨长期执政的人民党宣布，在星期天的大选赢得压倒性胜利。人民党的政治主导地位因此延长，首相洪森交棒予儿子洪马内的障碍也扫清。

路透社报道，人民党发言人宋恩山星期天（7月23日）傍晚宣布：“我们取得压倒性胜利……但还未计算所获的议席数。”

正式选举结果将于8月9日公布

选举委员会说，约810万合格选民投了票，投票率为84%。正式选举结果将于8月9日公布。一般预料，洪森领导的人民党将能保住下议院全部125个席位，延长洪森王朝对柬埔寨的38年统治。

洪森在社交媒体贴文说，这次的投票率是30年来第二高，显示海外极端反对派破坏选举的行动失败了。

45岁的洪马内投票后对记者说：“我们行使了公民权利和义务，以及公民投选所喜爱的政党来领导国家的权利。”

当记者问他出任首相后，是否会采取有别于其父的领导方式，他以英语微笑回答：“无可奉告，我只是来投票。”

洪森或在新政府执政中期进行权力交接

洪森日前暗示可能会在8月就把领导棒子交给儿子。不过，政治分析员推测，洪森会在新一届政府执政至中期进行权力交接，好让洪马内有更多时间表现，来赢得人民和政治精英的支持，加强他的执政合法性。

澳大利亚乐卓博大学客座研究员科诺奇说：“洪森在身体和精神状况尚好的时候移交权力，将可保护儿子免受内部挑战……只要洪森还在，就没人敢跟洪马内作对。”

洪马内早年毕业于美国西点军校，后取得纽约大学经济硕士和英国布里斯托大学经济博士学位。洪马内于1995年开始从军，目前是武装部队副总司令兼陆军总司令。

外界密切关注洪马内是否会延续洪森的铁腕统治，抑或推行改革开放，倾向西方式民主。另一个关注点是洪马内是否会疏远中国，改而与美国修复关系。

然而，柬埔寨出现变化的可能性不大，因为洪森已表明，即使交棒儿子之后，他仍会在幕后操控。

大选遭批缺乏透明度与公正性

柬埔寨此次大选受到国际人权组织批评。在投票前夕，由亚洲自由选举网络、国际人权联合会等17个组织组成的联盟发布声明说，柬埔寨此次选举“明显缺乏透明度、公正和包容性”。

烛光党副主席容春在选前对法新社说，选举既不自由也不公正，“大家都知道谁会赢”。

在金边一个投票站投票的51岁选民欧索根受访时说：“我不觉得兴奋或有任何感觉，因为已经没有反对党了。”

柬埔寨这次大选共有18个政党参选，但主要反对党烛光党被取消参选资格，其余政党大多名不见经传，在2018年的大选中没赢得任何议席。

路透社指出，此次大选并没有西方观察员受邀监督。不过，《高棉时报》报道，选委会指这次大选有来自60多家各国机构的600多名选举观察员在柬埔寨。