泰国再推迟投选新首相 政治稳定引关注

（曼谷综合电）泰国新首相依然难产。国会上下两院原定星期五（8月4日）投选新首相，可是在这前夕又宣布展延。从5月14日大选至今已近三个月，新政府迟迟未能组建，泰国的政治稳定日益令人关注。

泰国宪法法院星期四（3日）表示，需要更多时间和证据，来决定要不要受理审查国会取消前进党党魁披塔首相提名资格是否符合宪法的请愿。宪法法院说，会到本月16日才做出决定。

下议院议长万穆罕默德随后宣布，原定星期五举行的国会两院第三轮首相投选因此延期，等到宪法法院在16日有了决定之后再另定日期。他也曾说，如果宪法法院接纳上述有关披塔的请愿，首相表决程序须延至法院作出裁决为止。

目前最有希望组建新政府的为泰党本打算星期四公布新的政党联盟成员，共同推举该党资深顾问社德他为首相候选人。为泰党前一天宣布退出八党联盟，摒弃在大选中赢得最多议席的前进党，另组新联盟，希望借此在上下议院争取足够的支持以组建政府。前进党坚持主张修改冒犯君主法，导致下议院其他政党和上议院议员抗拒支持前进党以及有它参与的政党联盟。

为泰党已同保守派达成协议 另组10党联盟

《曼谷邮报》日前报道，为泰党已经同保守派达成协议，另组10党联盟，当中五个是它的新伙伴，即原执政党公民力量党、泰自豪党、民主党、泰国发展党和勇敢国家发展党。其余四个政党是原八党联盟中的成员，包括泰国民族党和泰团结力量党。

新政党联盟有保守派政党加盟，可大大提升社德他在下议院获得的支持；下议院共有500个议席。不过，他能否顺利登上首相之位还得取决于能否得到军方任命的250上议员的支持。前进党的披塔拜相无门，最大阻力就来自上议院。

投资者盼望社德他能尽快在国会闯关成功，成为新首相，因为持续了近三个月的政治僵局迟迟不化解，只会加剧泰国金融市场的动荡不安。

传国会延期投选新首相后 泰铢再挫超过1%

星期四传出国会延期投选新首相之后，泰铢再挫超过1%。虽然过去几周，泰国股市和汇市收复了选后蒙受的部分损失，但政治不确定性令外国投资者不看好泰国，海外基金今年来已抛售大约35亿美元的泰国股票。

市场分析员认为，为泰党若能组成新政府，对泰国的经济展望有利，因为相比于主张抑制商业影响力的前进党，为泰党的政策对市场较友善。

为泰党今年的大选中赢得第二多的议席，可是在过去20年，它每次大选都赢得最多议席。这个政党的前身由前首相达信创立，如今已流亡海外15年的达信计划下周返国。为泰党另有两位首相后备候选人，即达信的幼女佩通坦和前总检察长猜卡森。

素可泰开放大学政治学家尤塔蓬指出，这是为泰党最后的执政机会，因为它的支持者越来越多转向改革形象更鲜明的前进党。

他说：“为泰党必须争取在阔别九年后再度执政，达信归国是其中一个重要因素。现在是他们的最后机会。为泰党在亲民主选举中不再占有垄断优势。”