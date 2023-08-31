美菲商讨菲北岛屿兴建民用港口 距离台湾约140公里

（马尼拉综合电）美国军方正与菲律宾商讨在菲国最北部巴丹群岛的巴示戈岛兴建民用港口。这将让美军能进入靠近台湾的战略位置岛屿，那里距离台湾不到200公里。

巴士海峡是太平洋与南中国海咽喉要道

巴丹群岛（Batanes）与台湾之间的巴士海峡是进出西太平洋和南中国海的咽喉要道。在美国与中国摩擦日益加剧，以及美国致力加强与菲律宾长期防御条约之际，此事料将令紧张局势升温。

巴丹群岛省省长凯科星期三（8月30日）告诉路透社，她已向美国寻求资金，在巴示戈岛（Basco island）兴建“替代港口”，以在季风季节海上风浪较大时，帮助从马尼拉来的船只卸货。

据当地政府指出，船只经常因大浪无法进出现有港口。菲方可能会在10月决定是否建新港口。

菲军方对部署雷达和提高监控很感兴趣

另据两名要求匿名的菲官员说，美军最近访问了巴丹群岛省，讨论建港问题。其中一名官员说，菲军方对在当地部署雷达和提高监控能力很感兴趣。

美国驻菲大使馆发言人甘戈帕德亚指出，大使馆与美国太平洋陆军司令部曾接触巴丹群岛省长及地方官员。他说，这是“应他们要求讨论美方如何在工程、医药与农业方面支援巴丹省”。

不过，他没有提到在巴示戈岛建港口的事。中国驻马尼拉大使馆则没有立即回复置评请求。

菲总统小马可斯上台后，寻求与美国建立更紧密的关系，并在近期开放更多军事基地供美军使用。

近期，菲律宾和中国因南中国海岛礁争议关系紧张。除了菲律宾，中国与越南、马来西亚等国在南中国海海域都有主权争议。

“2023年版中国标准地图”涵盖沙砂海域 马国：无法认可

马国外交部星期三发声明说，中国自然资源部的“2023年版中国标准地图”涵盖沙巴和砂拉越的海域，并以此声索南中国海海域。马国政府无法认可这种做法，相关地图也不具法律约束力。

根据声明，中国标准地图单方面将马国1979年发布的“马国最新地图”里的沙巴和砂拉越水域，纳为中国管辖的海域。

声明强调，马国政府坚持对南中国海课题及海域边界的一贯主张，抗议任何国家对马国海域的主权或管辖权的声索。“马国政府认为，南中国海课题是复杂和敏感的，须以和平及理智的方式，根据1982年《联合国海洋法公约》等国际法展开对话与谈判。”