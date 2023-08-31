中国出版新地图 有主权争端国家地区表不满

（马尼拉/吉隆坡/北京综合电）中国自然资源部出版的“2023年版中国标准地图”，重申北京对有主权争议领土的主权声张，引起马来西亚、菲律宾、印度和台湾的抗议。

中国星期一（8月28日）发布的“2023年版中国标准地图”显示，中国标注的“十段线”覆盖了九成的南中国海海域，与多个东南亚国家的部分专属经济区重叠。

新地图与中国2009年向联合国提交的“九段线”地图有所不同，十段线所涵盖的地理范围更广，并将台湾包含在内，与1948年的中国地图相似。

中国外交部发言人汪文斌星期四（31日）在例行记者会上被问及这两版地图为何不一致时说：“中方在南海问题上的立场是一贯、明确的。中方主管部门每年都会例行发布各类型标准地图，旨在为社会各界提供标准地图服务，提高公众规范使用地图意识。希望有关方面客观理性看待。”

菲律宾星期四呼吁中国“采取负责任的行动”，遵守2016年南中国海案裁决和国际法的义务。

菲外交部星期三（30日）已发声明拒绝认可新地图，并重申南中国海案裁决已裁定九段线无效。声明说，北京“对宣称拥有的菲律宾地貌和海域主权与管辖权合法化的最新举动，在国际法上毫无根据”。

马国外交部接连两天表达不满。外长赞比里星期四说，上述地图涵盖马国在沙巴和砂拉越的大部分海域，外交部将向中国发出外交照会。

马国外交部星期三发声明说，对于中国以此声索南中国海海域主权的做法，马国政府无法认可，相关地图对马国也不具法律约束力。

对于新地图将台湾涵盖在内，台湾外交部回应《日经亚洲》时说：“中华民国台湾是一个主权独立的国家，不隶属于中华人民共和国。”

南中国海主权纠纷由来已久，中国大陆、台湾，以及马国、菲律宾、文莱和越南皆声索南中国海部分或全部主权。

另一方面，印度外交部星期二（29日）发声明抗议新地图将阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）和阿克赛钦高原（Aksai Chin）划为中国领土。“我们拒绝这些没有根据的说法。中国单方面采取这种行动，只会让解决问题变得更复杂。”

学者：出版新地图 无助缓和南中国海与中印边界紧张局势

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院资深研究员许瑞麟则告诉《日经亚洲》：“这会引人侧目，但无助于缓和南中国海与中印边界的紧张局势。”

不过，印度和亚细安国家不大可能将这一事态发展视为新的特殊事件。

许瑞麟说：“印度已提出抗议……越南也可能发同样的声明，但我不认为南中国海和中印边境地区各方会偏离‘一切照旧’的做法。”

一些分析则认为，中国政府试图通过此举转移中国民众对国内经济困境加深的注意力。

汪文斌星期三说，发布新地图是例行公事，“希望有关方面客观冷静看待，不要过度解读”。