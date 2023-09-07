泰国组新政府 投资者对股市信心大增

（曼谷路透电）泰国成功组建新政府，推动投资者对泰国股市的信心上升至七个月来的最高点。

由11党联盟组成的新政府星期二（9月5日）宣誓就职，结束了泰国自5月大选以来的政治不确定状态。

泰国资本市场组织联合会（Federation of Thai Capital Market Organizations，简称FETCO）星期三（6日）发布的8月份调查显示，整体投资者信心指数从7月时的83.45飙升至141.27，涨幅69.3%，投资者对泰国股市的预期走势由“中性”转向“看涨”；外国投资者信心指数则飙涨87.5%，从“看跌”转为“看涨”。

开年至今，泰国基准股票指数已下滑7%左右，外国投资者净抛售了总值约1380亿泰铢（约53亿新元）的泰国股票。去年外国投资者购入泰国股票总值2027亿泰铢。

更多海外资金或流入泰国 戈布沙吁推出措施刺激经济

FETCO主席戈布沙在记者会上说，随着泰国组建新政府，缓解了政治不确定性，接下来可能会有更多海外资金流入泰国。他呼吁新政府推出新措施刺激经济。

他说：“我们应当推动旅游业发展，因为这个行业不需要大笔资金投入。”

同时兼任财政部长的新任首相社德他星期二就职后说，新政府将专注于解决民生问题，提振疲弱的经济，实现主要的竞选承诺。

泰国这个东南亚第二大经济体今年第二季同比增长1.8%，明显低于前一季度。泰国央行计划调低2023年全年经济增长预测。