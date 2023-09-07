被控贪污81万元 沙巴巫统主席夫妇上诉得直无罪释放

（吉隆坡综合讯）巫统主席阿末扎希摆脱贪污等所有官司之后，又有一名巫统要员摆脱贪污指控。巫统沙巴州主席邦莫达与妻子芝芝被控贪污280万令吉（约81万7000新元）一案，星期四（9月7日）在吉隆坡高庭上诉得直，两人无罪释放。

吉隆坡地方法庭去年9月2日宣判邦莫达和芝芝的三项贪污和串谋控状表面罪名成立，谕令他们出庭自辩。两人随后向吉隆坡高庭提出申请，要求检讨和撤销地庭法官所做的裁决。

《星洲日报》报道，吉隆坡高庭法官阿兹哈星期四在判词中指出，地庭法官之前宣判邦莫达夫妇表面罪名成立而必须出庭抗辩，是错误的判决。

阿兹哈说：“法庭审查审讯记录后发现，没有证据表明控方证人透过芝芝贿赂邦莫达。”

他随后援引《刑事程序法典》第325条文，宣告邦莫达夫妇无罪释放。

邦莫达获释后走出庭外接受记者访问时，被问及他的提控是不是有政治动机时，他笑了笑说：“我认为不须要回应。”

对于有人将他获释与巫统主席阿末扎希近日无事省释一事相提并论的问题，他说：“我的案件已经审讯了五年，跟阿末扎希无关。”

65岁的邦莫达也是京那巴当岸区国会议员，曾任沙巴第一副首席部长。

邦莫达在2019年5月3日被控三项贪污罪。控状指他在不同时间收取220万令吉和26万2500令吉贿赂，并以芝芝的名义收取33万7500令吉贿赂。

根据控状，这280万令吉汇款是让邦莫达协助让联邦土地统一及复兴局（Felcra）获准在大众信托基金投资1亿5000万令吉的报酬。邦莫达当时是Felcra非执行董事。

邦莫达夫妇如果罪成，可分别被判处不超过五年监禁，或不少过贿赂金额五倍的罚款。

9月4日，副首相、国阵及巫统主席阿末扎希涉及的健康思维基金会贪污案也出现重大转折，吉隆坡高庭批准控方提出的撤销所有47项控罪的申请，判阿末扎希无事省释。阿末扎希去年9月在外国签证系统弊案中的40项指控也被判表罪不成立，当庭释放。