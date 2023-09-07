柔佛双补选华人投票率若偏低 希盟国阵难保议席

继马来西亚六州选举之后，柔佛州即将迎来两场补选。虽然希望联盟和国民阵线在柔州更占优势，但政治观察员看好在野的国民联盟可获得比上届选举更多的选票，甚至有望在非马来人投票率偏低的情况下，夺下新邦二南州议席。

柔佛埔莱国会选区及新邦二南州选区星期六（9月9日）举行补选。虽然这两个选区都出现三角战，但一般认为这主要是希盟与国阵阵营对垒国盟的硬仗。

国盟欲攻破巫统堡垒 将显朝野在柔势力风向

这两场补选也被视为朝野阵营在柔州的势力风向标。六州选举后，希盟和国阵要阻挡“绿潮”进一步南下，国盟则要延续强劲势头，攻破柔佛这个巫统政治堡垒。

虽然双补选的成绩不会影响中央及州政权，但如果希盟和国阵丢失埔莱国会议席，将导致团结政府失去国会三分之二多数优势。目前，首相安华领导的政府在国会222席当中掌握148席，刚好达到三分二的门槛。

为了争夺这个关键国席，朝野政党党魁都亲自南下埔莱会见选民，为各自的候选人站台。

马国政治分析员郑名烈接受《联合早报》访问时指出，柔佛是巫统的发源地，国阵在柔州有较深厚的根基。“在去年3月举行的柔州议会选举中，国阵赢得超过三分之二的议席。这一次，希盟和国阵在补选合作，相信将比之前的六州选举来得顺利。”

郑名烈说，“绿潮”的影响力从西马半岛北部一路往南递减，来临的补选会是柔州巫统对国盟展开“反扑”的机会。“巫统须尽全力协助希盟守住这两个议席，否则将证明巫统对团结政府不具有任何价值。”

埔莱及新邦二南的原任议员是国家诚信党署理主席沙拉胡丁，他于7月23日病逝，议席腾空须补选。沙拉胡丁也是原任国内贸易及生活费事务部长。

分析普遍认为，希盟在埔莱混合选区胜出的概率较高。去年11月的马国大选，沙拉胡丁以超过3万张多数票，击败国阵及国盟的候选人。

不过，马国民调机构巧思中心（Ilham Centre）执行总监希索慕丁（Hisomuddin Bakar）提醒，虽然希盟派出沙拉胡丁的前政治秘书及柔州议会前议长苏海山上阵，但苏海山的个人魅力始终不及沙拉胡丁。“如果巫统无法说服选民投票给希盟候选人，国盟将赢得更大比率的选票。”

希索慕丁进一步说：“新邦二南州议席的风险更大，因为马来人口较多，伊斯兰党也曾在那里胜出。希盟和国阵能否捍卫新邦二南，除了取决于巫统的选票能不能转移给希盟，还要看各族选民的投票率。”

阿末扎希涉贪案无事省释或冲击选情

竞选期间，国盟领袖因发表煽动性言论而卷入争议。其中，伊党主席哈迪阿旺在新邦二南的讲座上，发表质疑特赦委员会的言论而遭警方调查；国盟主席慕尤丁因发表“投希盟候选人违反回教教律”的言论，被警方传召录供。

政治观察员认为，马国总检察署9月4日申请撤销阿末扎希在健康思维基金会贪污案中的47项控罪，对选情的影响最大。

希索慕丁说，虽然阿末扎希获得无事省释，让部分巫统支持者感到满意，但多数选民质疑这项裁决，认为政府干预司法。

“许多华人选民可能对安华及希盟感到失望，而选择不投票。如果马来人的投票率高，而华人的投票率不超过55％，国盟将在新邦二南获胜。”

郑名烈也认为，投票率是决定双补选结果的关键，在新加坡工作的选民是否回乡投票，也将对选情带来影响。“只要非马来人的投票率不太低，整体上希盟和国阵的选情还是比较有利的。”