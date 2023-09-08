峰会不提中国新版地图 分析：是策略还是没妥善处理

东南亚国家为避免与中国发生新一轮对抗，不但在亚细安峰会不提南中国海局势和中国新版地图划界争议，会后联合声明有关南中国海与印太的部分也没提到中国。有分析员认为，这突显亚细安没有妥善解决此事，但也有分析员认为这是亚细安的策略。

中国上星期一（8月28日）发布“2023年版中国标准地图”，中国标注的“十段线”覆盖九成南中国海海域，与菲律宾、马来西亚、越南等亚细安国家部分专属经济区重叠而引起抗议。这些国家向亚细安施压，要求亚细安就此明确表态。

然而，在亚细安与中国的峰会中，各国并未明确提及中国问题。各国在会后的联合声明只说：“我们重申必须增强互信和信心，并在进行任何导致争端复杂化或情势升级的行动时，都必须保持克制。”

声明说，各国同意根据1982年联合国海洋法公约（UNCLOS）等国际法，维护及促进南中国海和平、安全、稳定，并确保南中国海航行及飞行自由。

学者：中国望与个别国家透过双边谈判解决南中国海问题

澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究院院长詹运豪告诉《联合早报》：“我对菲律宾与马来西亚在峰会不提南中国海局势毫不意外。”他说，关于南中国海问题，中国其实希望与个别国家透过双边谈判解决，而不是透过亚细安这样的多边机制处理。

他说：“个别国家各自应对中国其实是不利的。因此（马菲）两国的做法其实并不明智。”但他认为，马国与菲律宾接下来仍将透过双边谈判与中国解决此事，这其实显示各国对亚细安解决这类争端的能力存在信心危机。

澳洲昆士兰大学国际关系学者阿末里兹基告诉《雅加达邮报》：“（亚细安轮值主席国）印尼面对这类议题时总是以和为贵，但我不认为这能增加亚细安的谈判筹码。”

南中国海问题专家马迪则认为，亚细安的做法是对的。“中国的声索是非法的。如果我们认为这是严重的而做出回应，影响就会是严重的。确认并低调应对（中国的）声索则可能是可行之道。”

韩总统重申：绝不容忍任何以武力单方面改变现状企图

韩国总统尹锡悦在峰会发言时，提到南中国海问题。他重申绝不容忍任何以武力单方面改变现状的企图，并主张按国际法维护海洋秩序。

菲律宾总统小马可斯星期三（9月6日）在亚细安与美国峰会后，与美国副总统哈里斯举行会谈。双方讨论南中国海的海上安全环境，并探讨加强双边海事合作的机会。

小马可斯星期四（7日）在东亚峰会发言时强调，菲律宾反对在南中国海使用“海岸卫队和海上民兵船只”。