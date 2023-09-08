缅影子政府：两年内战缅军损失3万士兵

（仰光综合讯）缅甸影子政府“民族团结政府”指反军政府抵抗力量，在过去两年给军政府造成沉重打击，缅军已损失3万名士兵，几乎占地面作战部队的一半。

据缅甸异议网媒《伊洛瓦底》报道，民族团结政府国防部在反军政府作战两周年之际发布的统计报告估计，军政府地面作战部队在内战开打时有6万5000名士兵，加上空军、海军和预备役部队，缅军政府约有22.5万至24万名士兵。

根据报告，人民防卫军过去两年与缅军共发生了约9900起冲突，军政府总兵力损失了约12.5％，约有3万名士兵在冲突中丧生。

报告还称，内战第一年，人民防卫军占领了29个军政府基地，包括哨所、警察局、边防军哨所和亲军政府民兵营地；第二年又占领了107个缅军营地。

民族团结政府国防部称，军政府已失去对缅甸大部分农村地区的控制。在许多城镇，人民防卫军针对军政府部队、基地和政府部门办公楼的袭击还在持续进行中。

民族团结政府组织的人民防卫军有293个营和250支乡镇保卫队，2021年9月开始在全国各地对抗缅军，战事主要集中在实皆省、马圭省、钦邦、克伦邦、克钦邦和克耶邦。

东帝汶总统拉莫斯：缅军政府最终不会赢得战争

亚细安观察国东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔早前接受半岛电视台访问时说，缅军政府只控制三成的国土，他相信军政府最终不会赢得战争。

他说：“缅甸军方似乎没有意识到，他们正在对自己的国家、人民和亚细安的信誉造成巨大伤害。”

东帝汶向来关注缅甸局势。拉莫斯—奥尔塔7月在首都帝力会见缅甸民族团结政府外交部长欣玛昂，引起缅军政府不满。缅军政府驱逐了东帝汶的驻缅代办。

儿子阿里斯担心翁山淑枝因健康问题面临生命危险

翁山淑枝儿子阿里斯担心他母亲在监狱里的健康状况。（路透社）

另一方面，翁山淑枝儿子阿里斯担心他母亲在监狱里，因为健康问题而面临生命危险。

阿里斯接受英国《卫报》访问时说，翁山淑枝患有严重的牙龈疾病，进食困难。她一度无法步行，呕吐和晕眩，但军政府拒绝批准狱方让她看医生的要求。

阿里斯说：“已经很久没有监狱以外的人见过她。现在，无法进食使她面临生命危险。缅甸有许多人在监狱中丧生，这一点令人严正关切。”

美国国务院东亚与太平洋事务助理国务卿康达星期四（9月7日）说，多国领导人在刚结束的亚细安峰会及相关会议上就翁山淑枝的健康问题提出关切。

《伊洛瓦底》早前引述全国民主联盟消息报道，翁山淑枝7月转去内比都软禁一个多月后，如今已被转回监狱囚禁。