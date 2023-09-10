希盟国阵赢得柔佛双补选 国盟得票率增

马来西亚首相安华领导的希望联盟与巫统为首的国民阵线阵营，在柔佛州双补选中报捷，成功捍卫埔莱国会选区及新邦二南州选区，顺利保住团结政府在国会内的三分之二多数议席优势。

柔佛双补选星期六（9月9日）投票。尽管涉及健康思维基金会贪污案的巫统主席阿末扎希在投票日前几天获判无事省释，引发诸多质疑及批评，但双补选成绩显示，此事引起的反弹没有想象中强烈。

马国政治学者潘永强接受《联合早报》访问时指出，阿末扎希案促使柔佛巫统基层更愿意为来自国家诚信党、代表希盟和国阵的候选人助选，也成功让部分巫统支持者的选票流向希盟。因此，巫统及安华领导的团结政府现阶段可说是过了关，暂时抵挡住国民联盟的“绿潮”，能稍微喘口气，也能说服巫统内部继续与希盟合作。

不过他认为，这次补选投票率偏低，反映了选民，尤其是非马来选民对阿末扎希案的不满。“埔莱国会选区投票率暴跌，反映希盟在近期经历多起争议后，重视核心价值的选民开始流失，从铁粉转趋观望。”

根据选举委员会数据，埔莱国会选区补选的投票率只有47.33%；新邦二南投票率为60.85%。

分析：国盟柔佛较弱 影响与动员能力不如巫统

潘永强说，希盟与国阵能胜选，主因是在野的国民联盟向来在柔佛的势力较弱，影响力和动员能力都不如巫统。

但他也指出，尽管国盟的绿潮表面上受阻遏，实则仍有蔓延。这可从国盟在新邦二南州选区的得票率有增长看出，显示柔佛马来人不像过去那样抗拒伊斯兰党。

马国智库华社研究中心研究员郑名烈向《联合早报》分析，这两场补选结果符合国盟的绿潮越往南部越弱的现象，而巫统在柔佛的基本盘强大，竞选时自然较有利。

郑名烈指出，和之前的雪兰莪州选相比，在柔佛双补选中，巫统的马来票有流向希盟，而非大幅转向国盟，情况算是有所缓和及止损。“这也可能是巫统触底回升的开始。”

选委会星期六晚宣布，代表希盟和国阵阵营的候选人苏海山以4万8283票击败国盟候选人朱基菲里嘉化，以及无党籍人士山苏丁，多数票1万8641张。苏海山成功捍卫原属国家诚信党的埔莱国会议席，维持团结政府在国会内的三分二多数席，即148席的优势。马国国会下议院共有222个国会议席。

苏海山发表胜选感言时说，这显示人民接受团结政府的合作模式，也显示柔佛没有绿潮，柔佛人拒绝仇恨政治。

新邦二南州选区同样由希盟和国阵阵营胜出。代表这个阵营出战的纳兹里赢得1万3884票，以3514张多数票打败国盟候选人莫哈末马兹里雅，以及无党籍人士杰卡纳登。

柔佛州议会共有56席，补选后各政党席位数目不变，国阵依旧掌握40席，希盟维持原有的12席。国盟只掌握三席，还有一席归马国民主联合阵线。

这两场补选是因为原任埔莱区国会议员和新邦二南区州议员沙拉胡丁病逝而触发。沙拉胡丁也是原任国内贸易及生活成本部长，及诚信党署理主席。