睦达撤回支持 团结政府或失国会三分之二优势

（吉隆坡综合讯）马来西亚执政联盟希盟与国阵在柔佛双补选胜出后，原以为通过考验保住国会三分之二优势，但马来西亚民主联合阵线星期天突然宣布撤回对团结政府的支持，团结政府是否继续掌握国会三分之二优势，再生变故。

马国民主联合阵线（MUDA，简称睦达）主席赛沙迪星期天（9月10日）在脸书直播宣布，他已撤回对首相安华领导的团结政府的支持，但强调不会加入国民联盟，而是成为国会第三势力。

不满阿末扎希脱罪 赛沙迪：决不允许贪污正常化

赛沙迪在直播中说：“我这么做是为了捍卫立场。我绝对不允许马国人民把贪污正常化，更何况这个所谓的团结政府，为了巩固权力让阿末扎希脱罪。”

赛沙迪也是柔佛麻坡区国会议员，是睦达唯一的国会议员。

睦达星期天发声明说，赛沙迪已致函国会下议院议长佐哈里阿都表明立场。

声明说，总检察署撤销巫统主席阿末扎希所有47项控状后，睦达认为这违反团结政府之前主张强力肃贪的立场。

睦达还认为，希盟去年大选前承诺的多项改革，上台后都以“团结政府刚上台不久”为理由搁置了。团结政府这些做法违背睦达的原则，睦达因此不再支持团结政府。

不过睦达强调，如果团结政府推动改革，需要国会三分之二议员支持修宪时，睦达仍将支持团结政府的修宪案。

希盟国家诚信党的苏海山9月9日赢得埔莱国会选区补选后，团结政府在国会仍掌握148席，保住国会修宪所需的三分之二优势。赛沙迪撤回支持后，团结政府少了一席，但仍远远超出执政所需的112席，所以政权依然稳固。

总检察署9月4日向吉隆坡高庭申请撤销巫统主席阿末扎希所有47项洗钱和贪污等控状获批后，高庭随即宣判阿末扎希无事省释。赛沙迪过后要求总检察署解释，否则撤回对团结政府的支持。

总检察署过后解释，当局并非撤销提控，而是暂停检控程序，并展开必要的调查。未来若有新证据，当局将恢复提控阿末扎希。

赛沙迪的决定显示他不满意这样的解释。