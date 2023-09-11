泰国首相社德他宣布五项经济复苏政策

（曼谷综合讯）泰国首相社德他星期一（9月11日）在国会发表政策声明时，形容泰国是一个“生病”的国家，新政府将立即采取经济治疗措施。

社德他介绍，政府促进经济复苏的政策主要有五项：减免农业、企业和个人的债务；发放1万泰铢（约383新元）数码现金；降低能源成本，改善能源消费结构；增加旅游业收入；以及修改宪法促进民主、公民参与和法治。

债务危机亟待解决

社德他指出，泰国的家庭债务居高不下，目前已占国内生产总值90%以上，公共债务占国内生产总值的61%，国民经济十分脆弱。“旅游业和消费复苏缓慢，以至于可能出现经济衰退，政府必须刺激经济和消费。”

直接的经济刺激措施包括发放1万泰铢数码现金。社德他说：“这些钱将分配到各个行业，创造就业机会和经济活动，政府也将获得收入。”

政府还将解决农民、普通民众、中小企业和其他群体的债务问题。农民的解决方案将包括债务延期偿还。

社德他承诺，这些解决方案既不会违反财务纪律，也不会破坏欠债还钱的意识。

泰国政府另一个直接的经济刺激措施是推广旅游业，创造收入和就业机会。社德他政府将免除一些国家游客的签证费，为国际活动参与者提供快速签证通道，并改善机场条件。

此外，社德他政府将降低石油、天然气和电力的价格，并寻找更多的能源来源。

反对党前进党批评社德他的政策含糊不清，没有兑现为泰党一些大胆的竞选承诺。

前进党副党魁西里甘亚在辩论政策声明时说：“这漫无目的，没有明确的目标，没有时间框架和预算。政策声明须要有细节……它不应该只是一张愿望清单。”

专家：派发现金存在风险

大多数金融专家对发放数码现金的政策表示担忧。他们认为，如果只向所有人派发现金，而不注重长期经济发展、技术开发或数码基础设施建设，可能会导致政府过度支出，无法推动国家经济达到3%的目标增长率。

此外，派发现金还可能引发通货膨胀，加重国库负担，导致公共债务上升。

泰国发展研究所研究主任颂猜认为，发放数码现金只是提振经济的短期措施，且这样的政策只能实行一次。

他说，派发数码现金总共需要5600亿泰铢，这样大量使用公共资金将会增加泰国2024年的GDP，实现明年5%的经济增长。然而，经济刺激的效果将迅速消退，政府将因低效使用大量资金耗尽刺激经济的弹药。

颂猜认为，从长远来看，应该认真研究派发现金的政策是否适合，而不是作为噱头。如果政策可以调整为仅帮助生活在贫困线以下的440万人，分发数码现金可以使这些人受益15到16年，好过一次性派发的效果。