泰政府重新审议大麻管制法案

（曼谷综合讯）泰国公共卫生部坚持大麻只能用于医疗和卫生用途，接下来将成立一个小组来研究管制大麻的法案。

泰国国会去年6月一读通过“大麻与火麻法案”（Cannabis and Hemp Bill），下议院去年9月却投票决定推迟二读，退回特别委员会审议。

《曼谷邮报》报道，公共卫生部长崇南星期六（9月16日）说，内阁部门将成立一个委员会来研究法案细节，以确定是否须要对法案进行修订。研究报告将提呈给内阁，再由内阁定夺。

公共卫生部长：坚持禁止对大麻的娱乐性使用

崇南说：“无论我们是否继续采用现有的草案或是改而起草新文本，我坚持必须有法律管控大麻的使用……大麻必须禁止用于娱乐用途，不正当的使用可对使用者造成危害。”

他补充道，公共卫生部条例规定，任何物质如果含有超过0.2%的四氢大麻酚（THC），就属于毒品，所以大麻仍属于毒品。

《民族报》报道，消息人士称，新政府提出的大麻管制法案“极有可能”包含禁止大麻作为娱乐用途的条款。

泰国政府去年6月将大麻从毒品清单中除名后，人们开始广泛种植和销售大麻，曼谷和其他旅游胜地街头出现许多大麻销售点。不过，国会尚未立法管制大麻，所以大麻目前处于无管制状态，引发青少年滥用大麻等社会问题。去年11月，两名不到10岁的孩童被拍到在芭提雅海滩吸食大麻，引发社会震撼。

前朝政府的卫生部长阿努廷积极推动大麻无罪化。阿努廷是泰自豪党党魁，该党如今也是执政成员之一，是为泰党领导的11党执政联盟中的第二大党，但现任公共卫生部长崇南来自为泰党。

为泰党籍的首相社德他星期五（15日）表明反对把大麻作娱乐用途，但会继续执行支持大麻作医疗用途的政策。