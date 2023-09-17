马国专家：政府应未雨绸缪防烟霾

（吉隆坡综合讯）印度尼西亚确认南加里曼丹省和南苏门答腊省有超过10个引发烟霾的热点后，马来西亚专家指出，当局必须立即做好应对烟霾的准备。

博特拉大学（UPM）森林与环境学院高级讲师尤索夫依萨告诉《每日新闻》，虽然目前马国大多数城市的空气污染指数（API）仍然处于良好或中等水平，一些城市的空气素质已经处在不健康水平边缘。

他说，按本区域风向和近期降雨量偏低等因素来看，预计眼下的烟霾将持续存在，甚至可能恶化。“政府必须采取积极主动的措施，例如学校应该评估是否有必要进行户外活动，以及过敏者是否必须开始戴口罩。”

他认为，马国政府必须推动亚细安各国在维护空气素质方面的努力，确保烟霾情况不会恶化。

据马国环境局的空气污染指数网站，截至星期天（9月17日）下午5时，全国68个观测站中11个空气污染指数属于50点以下的良好水平，57个属于51点至100点的中等水平，没有观测站出现不健康水平。

11个空气素质良好的观测站之中，只有一个位于西马浮罗交怡，其余10个都位于东马。总体而言，东马沙巴和砂拉越的空气素质比西马好。全国空气素质较糟的观测站包括首都吉隆坡（96点）、雪兰莪沙亚南（91点），以及砂拉越古晋（90点）。

马国天然资源、环境及气候变化部今年7月预测，东南亚的厄尔尼诺现象将在2024年初达到顶峰，这将导致马国及本区域国家持续出现炎热及干燥的天气。如果不控制森林和泥炭地的焚烧情况，发生跨境烟霾的概率势必提高。