印尼雷磅岛继续推进生态城项目 不改岛民搬迁期限

（雅加达综合讯）印度尼西亚峇淡岛隔邻的雷磅岛岛民拒绝迁移腾地发展生态城，但政府暗示不会推迟本月底的搬迁期限，生态城项目仍将继续推进。

《雅加达邮报》报道，印尼投资部长巴赫里尔、内政部长迪托、土地规划部长哈迪和国家警察副总长阿古斯星期天（9月17日）在峇淡岛举行闭门会议，讨论雷磅（Rempang）生态城项目。

这个中资项目预计将吸引巨额外资，使雷磅岛变身为一个新的经济特区。不过，由于这个项目导致7500个岛民必须迁移，受到岛民强烈反对。本月较早时的两次抗议集会演变成警民冲突，43人被捕。

巴赫里尔星期天在会后表示，政府和目前驻守在雷磅岛的安全部队同意以“较为友好、柔和的方式”处理生态城项目，并“尊重世代居住在那里的当地人”。

若无法按期限迁移岛民 投资者或撤出生态城项目

巴赫里尔说，他每周会与峇淡工业发展局局长穆罕默德和廖内群岛省长安萨开会，关注生态城项目的推展。穆罕默德也是峇淡市长，他日前说，如果峇淡工业发展局无法按照期限在本月28日迁移岛民，投资者可能撤出生态城项目。

雷磅生态城是峇淡工业发展局与当地一家企业的合资项目，而这家企业的合作伙伴是中国信义国际投资公司。信义国际投资公司是全球最大玻璃与太阳能板制造商信义玻璃控股有限公司的子公司。信义玻璃控股今年7月承诺以115亿美元（约157亿新元）在雷磅岛兴建全球第二大的玻璃与太阳能板制造厂。印尼政府称，这将创造3万5000个就业机会。

印尼总统佐科上周说，政府原本就计划向每个须搬迁的岛民提供一所房子和土地作为赔偿，但由于“没有好好地向岛民沟通，所以才出现问题”。

峇淡工业发展局发言人说，第一阶段将有大约700户家庭搬迁，他们将获得现金援助，直至新聚居地建成为止。

社区长者：政府给予赔偿无法弥补岛民内心缺失

印尼警方上星期五（15日）派出两名代表与岛民开会。出席会议的一名社区长者受访时说，岛民不愿意搬离祖屋，政府给予的赔偿根本无法弥补他们内心感到的缺失。

一个岛民说，他们生活在恐惧之中，尤其是在本月发生警民冲突之后，警方在全岛各地设置了安全检查站。“我们现在看到穿制服的警员就害怕，他们来到这里，使全村人都焦虑起来。”

印尼政府对雷磅岛示威的处理方式引起了印尼国家人权委员会、民间组织和宗教团体的关注，他们纷纷呼吁政府重新考虑雷磅岛生态城计划。

印尼国家人权委员会总干事普拉比安多上星期六（16日）走访雷磅岛时表示，希望政府在推进生态城项目的过程中，避免驱赶岛民。他也透露，国家人权委员会即将对政府展开游说，包括与投资部长巴赫里尔会面，要求推迟本月28日的岛民搬迁期限。

巴赫里尔星期天回应说，国家人权委员会有权提出建议，但他暗示政府不会更改搬迁期限。