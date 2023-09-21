社德他：达信出狱后将在政府中发挥作用

（纽约／曼谷综合电）泰国首相社德他指出，目前在坐牢的前首相达信将来获释后，会在政府中发挥作用。

社德他星期三（9月20日）在美国纽约接受彭博电视访问时说，他相信达信能为泰国政府和人民增值。他还说，达信是泰国政治史上最受欢迎的首相，如果重获自由，他却不在政务上请教达信，是不明智的。

社德他是到纽约出席联合国大会会议期间接受访问的。这是他出任首相后的第一次外访活动。

社德他的谈话显示达信仍在泰国政治中扮演重要角色。不过，社德他没有说明达信可能在新政府中担任什么角色，只说届时会见机行事。

现年74岁的达信在2006年的军事政变中被推翻，2008年以后流亡国外，直到今年8月22日，也就是社德他通过国会表决当选新任首相的同一天，才结束流亡生涯，返回泰国。

达信抵达机场当天就被警方带到最高法院聆听贪污滥权罪名的判决，被判入狱八年。他当晚因为身体不适送院治疗，9月1日获得泰王特赦，刑期从原本的八年减为一年。

监狱部：达信不符合假释资格

达信获得特赦减刑后不久，泰国媒体报道称达信的家人可能为他申请假释。路透社星期一（18日）报道指达信最快可能在明年2月底获得假释，但监狱部门回应时指达信还不符合申请假释的资格。

泰国惩教署发言人西提受访时指出，达信须服刑六个月后，才有资格以年龄超过70岁，或身患疾病为由申请假释。泰国法律规定，囚犯必须至少服满三分之一的刑期或至少六个月（以时间较长者为准），才可以提出假释申请。

达信女儿佩通坦星期二（19日）说，目前家人还没为达信申请假释。“我们正在研究，看如何能够让他有机会在家休养。”

佩通坦还说，达信上个星期刚动了手术，但拒绝透露详情，并指不清楚达信还要住院多久。

入狱不到一天转医院引争议

达信是因为高血压、胸痛和低血氧入院，之后被诊断患有缺血性心肌病、高血压、肺纤维化和脊椎病等疾病，目前仍在曼谷警察医院治疗。他入狱不到一天就被转到医院，在泰国社会引起争议；有公民组织要求政府解释达信的健康状况，以及立即将达信送回牢房。

综合《曼谷邮报》及泰国公共电视台报道，公民组织“泰国学生与人民改革网络”负责人披集星期三向社德他及警察总长丹龙沙提交请愿书，要求政府把达信送回监狱，并公开达信的最新健康状况和医疗团队名单。

披集说，达信8月22日返回泰国当天的健康状况看起来十分良好，入狱后却突然病重，不禁令人起疑。“我们和许多泰国民众都不相信达信真的病了。这只是他离开牢房的借口。我们要求即刻把他送回监狱。”

不过，泰国司法部长他威星期四（21日）指出，达信和其他在外治疗的囚犯一样，住院时间超过30天后，会由惩教署和相关医生评估是否延长他在医院接受治疗的时间。

他威在回应有报道指惩教署已批准达信继续在外留医而不必回监狱服刑时说，惩教署署长有权根据医生的建议延长囚犯的住院时间。“也有很多囚犯在监狱外接受治疗超过30天，达信不是特例。”