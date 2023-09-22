指中国破坏珊瑚礁 菲考虑采取法律行动

（马尼拉路透电）菲律宾指责中国破坏西菲律宾海专属经济区内的珊瑚礁，正在探讨对中国采取法律行动。中国则指责菲律宾的这一举动是“政治闹剧”。

菲律宾海岸警卫队日前报告称，中国船艇9月上旬在西菲律宾海集结游弋后，菲海军潜水员下海探查，发现伊罗基斯礁（中国称鲎藤礁）附近浅水区原本茂盛的珊瑚消失了。由于潜水员判断破坏是最近造成的，菲方怀疑中国船只大量捕捞珊瑚。

菲律宾外交部星期四（9月21日）说，正在等待各机构对伊罗基斯礁的环境破坏程度进行评估。

菲律宾总检察长格瓦拉（Menardo Guevarra）星期五（22日）说，正在研究向海牙常设仲裁法院提起法律诉讼的可能性。

格瓦拉说，研究采取法律行动“不只是因为珊瑚礁破坏事件，也因为其他事件和西菲律宾海整体局势”。完成研究工作后，他将提交报告和建议给总统小马可斯及外交部。

外交部在一份声明中说：“我们随时准备为这一事件作出努力和贡献……进入菲律宾专属经济区和海域的国家同样有义务保护和维护我们的海洋环境。”

毛宁：望菲方不要利用虚构信息编排“政治闹剧”

中国否认菲律宾的指控。中国外交部发言人毛宁星期四（21日）回应称，菲律宾对中国的指控毫无根据，希望菲方不要利用虚构的信息编排“政治闹剧”。

菲律宾大学海洋科学研究所副教授罗德里格斯告诉《菲律宾星报》，伊罗基斯礁和萨比纳礁被破坏的珊瑚礁需要几年甚至几十年时间才能恢复生机，或者需要人类干预才能恢复。

她说：“我们仍得检查那里有哪些珊瑚品种，因为不同种类的珊瑚有不同的生长速度，所以基本上需要很长时间才能恢复。”

罗德里格斯补充说，评估工作还将确定珊瑚礁所受损害的价值，这可以作为对肇事者提起环境诉讼的依据。

菲律宾将自己在南中国海的专属经济区命名为西菲律宾海。中国宣称拥有南中国海绝大部分主权，其中涵盖西菲律宾海。

菲律宾2013年向海牙常设仲裁法院提起诉讼，仲裁法院2016年判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。

菲律宾虽赢得诉讼，但中国坚持不参与和不接受的立场，并对西方国家一再提及此案表示不满。