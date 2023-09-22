与美中都交好 安华：马国可从中美竞争获益

（纽约综合讯）马来西亚首相安华说，尽管美国与中国存在竞争关系，南中国海紧张局势也在升温，但马国向来与中美保持友好及密切关系，因此能从中受惠。

安华也是财政部长。他星期四（9月21日）到纽约出席联合国大会会议期间，在马国交易所举办的招商引资活动问答环节中指出，美国是一直支持马国的传统盟友，而马国与中国的关系同样密不可分，这使得马国处于非常独特的地位，可在中美竞争中获得好处。

他也说，即使中国最近在马国的投资大幅增加，美国依然是马国的主要投资国。他强调马国是独立自主的国家，政府欢迎来自各方的经贸投资。

在谈到和中国的关系时，安华说：“我们与中国有很密切的关系。我会见中国国家主席习近平时，感觉很自在。我也和中国总理李强见了三次面。”

安华：就华引发争议地图解释感到放心

安华之后接受彭博电视访问时提到，中国对最近出版的“2023年版中国标准地图”引发争议的解释“令人放心”，并指北京希望就有争议的海域主权声张达成友好解决方案。

他说，李强最近在印度尼西亚出席亚细安峰会时承诺，中国不会采取侵略行动，且会继续以协商方式处理有关问题。

安华当天稍早时还参加了由马国投资、贸易及工业部，以及马国投资发展局在纽约市哈佛俱乐部举办的财富世界500强企业圆桌会议，与亚马逊网络服务公司、波音、英特尔等企业代表会面。

他告诉与会者，马国是区域内基础设施最好的国家之一，并经常采取措施协助担心经商便利、财务程序及贪污问题的投资者。

安华过后在脸书发文说，今年首六个月，美国在马国制造业的外来直接投资达18亿4000万令吉（约5亿3600万新元），创造将近1600个就业机会。他希望通过这次的纽约之行，介绍马国接下来的经济发展计划，吸引更多美企到马国投资。

除了经贸关系，安华也希望能与美国继续在可再生能源转移、减碳、气候融资和科技等方面合作。

他是在与美国总统拜登的代表、美国气候特使克里会面时表达这项意愿。两人讨论了环境、可再生能源和气候变化对全球的影响等课题。