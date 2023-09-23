阿末扎希撤回上诉 不要求无罪释放

(吉隆坡讯）马来西亚副首相阿末扎希原本要针对健康思维基金会弊案的裁决提出上诉，要求法庭改判他无罪释放，但有消息指出，阿末扎希已撤回上诉。

网媒“今日自由大马”星期五（9月22日）引述消息人士说，阿末扎希上星期天（17日）已入禀法庭，针对吉隆坡高庭日前判他无事省释提出上诉。不过，阿末扎希在两天后撤回有关申请，原因不详。

消息人士说，随着阿末扎希撤回申请，高庭主簿署已停止处理有关上诉。

媒体已针对此事联络阿末扎希的律师，但对方未有回应。

阿末扎希在健康思维基金会弊案中共面对47项洗钱、失信及贪污指控，涉嫌挪用基金会数百万令吉款项。案件完成举证后，吉隆坡高庭于2022年1月24日裁定阿末扎希表罪成立，须出庭自辩。

不过，案件今年9月4日续审时，控方突然向法庭申请暂停提控阿末扎希，理由是要进一步调查本案。法庭随后批准阿末扎希无事省释，但辩方律师郑宝德表明将上诉，要求改判阿末扎希无罪释放。

根据法律，无事省释不等同脱罪或无罪，一旦控方掌握更多证据，将能以相同罪名传召阿末扎希出庭。

马国总检察署停控阿末扎希的决定引发轩然大波，不少人质疑团结政府干预本案。为此，首相安华9月19日特别向国会下议院解释，强调他没有干预总检察长的决定。