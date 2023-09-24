泰国9月29日前成立委员会筹备修宪

（曼谷综合讯）泰国新政府将在星期五（9月29日）之前成立一个新的委员会，为草拟新宪法做准备工作。

泰国媒体报道，副首相兼商务部长蓬探说，数名资深政治领袖已同意加入这个由他领导的新委员会，包括执政联盟成员为泰党的法律专家楚沙，和泰国发展党的尼功。

蓬探说：“他们两位对法律有很深的认识，而且他们之前的工作都与宪法有关。”

蓬探还说，他已接触其他潜在人选，委员会总人数不会超过30人。委员会成员将来自不同行业，如学者、利益团体代表，以及执政党和反对党的代表。

蓬探预计委员会名单将在9月29日出炉，10月3日交给内阁会议批准。

修宪或需至少三轮公投

泰国宪法法院2021年3月裁定，2017年4月起生效的现行宪法在公投中得到大多数选民的支持，任何重大修改只能在全民投票中征求选民批准后才能进行。

蓬探说，委员会可能会以现已作废的1997年版本宪法为基础，作出修改以反映政治现况。

泰国一些法律专家认为，可能需要两轮以上的公投才能完成修宪，即一轮投票决定是否要修宪，第二轮投票决定是否要草拟新宪法，第三轮投票决定是否接纳宪法起草委员会草拟的宪法。

蓬探说，政府希望有关重新草拟宪法的公投次数保持在最低水平，以节约成本。他预计须进行三到四轮公投，每次须耗费30至40亿泰铢（约1.1亿至1.5亿新元）。