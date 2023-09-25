幼子加入团结党 佐科疑与斗争派民主党渐行渐远

印度尼西亚总统佐科幼子卡桑加入印尼团结党，成为佐科家庭中首个非斗争派民主党成员。此举再次引发外界揣测佐科或与斗争派民主党渐行渐远，也为来届总统选举增添不确定因素。

卡桑（Kaesang Pangarep）星期六（9月23日）在中爪哇梭罗市的佐科私邸获得印尼团结党颁发的党员证。据当地媒体报道，卡桑在活动上说，决定加入印尼团结党是因为该党“由非常有能力和诚信的年轻人组成”，且该党秉持“把印尼打造得更好”的精神。

“我们有共同的动力，推动更多年轻人在更大程度上参与公共部门事务。”

自今年初，卡桑便暗示有意从政。外界也盛传他将角逐雅加达南部近郊德波（Depok）市市长。今年5月，印尼团结党德波支部便宣布，卡桑若角逐市长，将支持卡桑。

随着卡桑正式入党，他成为印尼第一家庭中首个加入不同政党的成员。佐科和他的长子、中爪哇省梭罗市市长吉布兰，以及他的女婿、棉兰市市长波比都是斗争派民主党成员。

分析：证实佐科与斗争派民主党关系紧张

政治上偏自由、经济上偏保守的印尼团结党自2019年大选后便与执政的斗争派民主党对立。佐科同意幼子加入与自己不同的政党，被视为佐科与斗争派民主党关系进一步恶化。

尤索夫伊萨东南亚研究院客座高级研究员雅努阿尔（Yanuar Nugroho）接受《联合早报》访问时指出，虽然未获公开证实，但佐科与斗争派民主党的关系显然紧张，“卡桑加入印尼团结党就证实了这点”。

斗争派民主党推出的总统候选人是中爪哇省长甘查尔，民调显示他目前的支持率仅次于国防部长普拉博沃。雅努阿尔分析，卡桑不加入斗争派民主党，显示佐科在普拉博沃和甘查尔之间向前者靠拢，这将推高普拉博沃的胜算。

“印尼团结党如果加入普拉博沃阵营，佐科很可能与斗争派民主党对立，虽然他可能不会表露这样的想法。但显然的，卡桑能争取到选票，这会给斗争派民主党制造难题。斗争派民主党如果要作出回应，甘查尔的儿子阿拉姆可能得公开露面，帮忙争取年轻人的选票。”