菲律宾执行特别行动 移除南中国海浮动屏障

（马尼拉综合电）在菲律宾总统小马可斯的指示下，菲海岸警卫队执行了“特别行动”，拆除中国海警在南中国海设置的浮动屏障。

菲律宾海岸警卫队星期一（9月25日）晚发布声明说，他们在总统和南中国海特别工作小组的指示下，已移除斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）东南方的浮动屏障。

声明指斯卡伯勒浅滩是“菲律宾领土不可分割的一部分”，浮动屏障“危害航行安全，明确违反国际法，并有碍菲律宾渔民捕鱼维持生计”。

菲律宾国家安全顾问阿诺星期一早前也发声明谴责中方设置浮动屏障，并誓言采取“一切适当行动”，移除障碍物，保护渔民的权利。他强调：“他们（渔民）的权利已得到2016年仲裁裁决的确认。”

中国外交部：黄岩岛是中国固有领土

不过中国外交部发言人汪文斌星期一在外交部例行记者会上予以回击，重申黄岩岛是中国的固有领土，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。

汪文斌没有直接谈及浮动屏障，但指菲律宾渔业与水产资源局的公务船在未经中方允许的情况下，“擅自闯入黄岩岛附近海域，并企图冲闯黄岩岛潟湖”“中国海警依法采取必要措施对菲方船只拦阻驱离，有关操作专业、克制”。

菲海岸警卫队星期天（24日）称，他们和菲渔业及水产资源局上周五（22日）执行任务时，发现中国海警船在斯卡伯勒浅滩附近设置约300米长的浮动屏障，有阻渔船进入鱼较多的浅滩浅水区。

中国对南中国海的主权声张与越南、马来西亚、文莱、印尼和菲律宾的专属经济区重叠。斯卡伯勒浅滩位于菲律宾吕宋岛以西240公里处，距最近的中国陆地海南岛约900公里。

2012年，中国与菲律宾的船只在附近水域对峙后，北京控制了斯卡伯勒浅滩，菲渔民被迫前往更远的地方捕捞，渔获量也较小。南中国海仲裁庭2016年裁定，中国阻止菲渔民进入斯卡伯勒浅滩，干涉了菲律宾的传统渔业权。

菲海岸警卫队发言人塔里拉星期一告诉媒体，据菲律宾渔民反映，中国海警通常在监测到该地区有大量渔民出现时会设置此类屏障，然后再将其拆除。

塔里拉受访时，菲政府尚未宣布要执行“特别行动”移除屏障。被询及菲方是否计划这么做时，塔里拉当时谨慎地说，菲律宾“必须非常小心，（不能犯下）任何外交疏失”。