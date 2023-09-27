印尼雷磅岛岛民忧被驱赶 失去传统生计

（雷磅岛法新电）印尼雷磅岛岛民担心，为了腾出土地发展生态城，他们可能被驱离世代居住的土地，失去传统生计与权利。

雷磅岛岛民大多靠捕鱼为生。32岁岛民胡森说，由于事态紧张，他们现在无心出海。“最重要的是拯救我们的村子……想到村子可能不保，我已经一个月没睡好觉了。”

专家指出，岛民被迫搬迁，恐将因此失去生计。环保组织印尼环境论坛（Walhi）海岸及海洋倡议负责人帕里德说：“毫无疑问，他们的生存受到这个项目威胁。渔村将面对来自陆地和海上的严重威胁，雷磅岛渔民将消失。”

当局确认有700户家庭须搬迁，并承诺将赔偿每户500平米土地，以及一栋约1.2亿印尼盾（约1万零700新元）的房子。在替代房屋兴建期间，岛民会暂时安置在隔邻峇淡岛的公寓里，每月领取120万印尼盾补助金。

社区领袖提莫指责当局“至今都只是空谈”

不过有岛民指出，政府没有保证一定会兑现赔偿承诺，还要求岛民必须出示正式契据来证明祖传房屋和土地拥有权。社区领袖提莫指责当局“至今都只是空谈”。

法新社记者近日乘车从峇淡岛前往雷磅岛的一小时车程中，看到沿途张挂着呼吁岛民迁居的布条，在其中一个被令疏散的村子附近，有军警严密巡逻。

一名村民说，警察和政府官员挨家挨户敲门，催促他们搬迁。“我怕他们会在半夜进屋里赶我走。”

国际特赦组织印尼分会对法新社说，军警的出现“制造了恐怖气氛”。不过，峇淡市长穆罕默德否认恐吓岛民。