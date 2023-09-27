印尼被指通过镇压 消除民众对战略项目抵制

（雅加达讯）印度尼西亚雷磅岛岛民最近抗议让路外资项目，爆发警民冲突。印尼媒体指事件揭示了令人担忧的趋势，即政府通过镇压来消除民众对国家战略项目的抵制。

《雅加达邮报》报道，印尼法律援助协会近日发布报告称，许多国家战略项目在发展过程中出现政府镇压民众的情况。协会过去六年处理了至少106起居民与政府之间的土地冲突案件，约有100万人受影响。

最常见的镇压手段是使用暴力和语言恐吓，有48起案件涉及这类问题。另两种最常见的镇压方式是制造分裂并逐个击破，以及刑事定罪，共有212人被起诉，但不清楚最终有多少案件导致被控者陷入牢狱之灾。

根据非政府组织土地改革联合会的记录，2015年至2022年共有2710起土地纠纷，逾180万户家庭受影响，1600多人被捕和定罪，暴力受害者842人，另有29人丧命。

土地改革联合会秘书长戴维抨击国家战略项目“求地若渴”，称这些政策是短视的，而失去土地的当地人往往被迫成为廉价建筑工。

戴维也指出，国家战略项目由新设立的个别监管机构负责推动，这些机构权力巨大，一手遮天，导致滥权和土地贪腐陋习滋生蔓延。

印尼法律援助协会：佐科政府看重谋利 忽视当地人权利

印尼法律援助协会的报告称，佐科政府以谋利为导向，专注于为外资和私人企业投资打开方便之门，导致忽略了维护当地人的权利，土地纠纷因此而生。

峇淡岛隔邻的雷磅岛要引进中资发展生态城，7500个岛民必须迁移，引起岛民强烈反对，本月较早时的两次抗议集会演变成警民冲突。

印尼投资部长巴赫里尔上周前往雷磅岛安抚岛民。他星期一（25日）说，这个发展项目将缩减规模，仅征用2300公顷土地，岛民只须迁至岛上另一处，而非按原计划迁居附近岛屿。政府也愿意讨论推迟星期四（28日）的搬迁期限。

印尼国家人权委员会说，初步调查显示当局在处理雷磅岛抗议和逼迁方面，可能违反了人权，包括执法人员过度使用暴力、当局制止八名涉嫌煽动骚乱的岛民寻求法律援助，以及撤出岛上社区医疗中心和诊所的医务人员。